Chiudiamo il capitolo relativo all'impresa della Fidelis Andria sul campo della Paganese con la photogallery della gara andata in scena domenica scorsa al "Marcello Torre" di Pagani e terminata con il risultato di 0-1 a favore della squadra di Papagni. Sfida decisa all'85' da un goal andriese di Longo, che ha portato in casa federiciana 3 punti pesanti in chiave salvezza. Scatti a cura di Vincenzo Fasanella.