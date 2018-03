Racing Fondi – Fidelis Andria: i federiciani alla conquista del “Purificato”

Quasi come un’invasione barbarica, giusto per far un salto nella storia della città laziale, la Fidelis Andria quest’oggi farà visita ad un Fondi capace di fare solo due punti nelle ultime dieci giornate, con la voglia e la determinazione da leoni affamati di tre punti fondamentali per quello che è l’obbiettivo salvezza. Grinta, cattiveria e fame sono, quindi, le qualità da esprimere quest’oggi affinché la permanenza possa arrivare senza quel mini torneo chiamato “playout”, che tanto preoccupa la piazza. Entrambe le formazioni vorranno fare punti, la Fidelis per cercare di allungare dalle inseguitrici e mettersi più in sicurezza ed il Fondi che cercherà un successo importante in ambito classifica e sotto l’aspetto psicologico dell’ambiente.



La squadra di mister Papagni, reduce dal pareggio casalingo contro la Reggina, alle ore 14.30 affronterà la Racing Fondi sul campo sportivo (manco a farlo apposta dal lat. Fundus > Fondi) della cittadina laziale. I federiciani recuperano Croce, Taurino, Scalera, Colella, Esposito e Turi. Quest’ultimo, assieme a Taurino non è ancora al meglio, mentre Nadarevic e Tartaglia sono ancora una volta indisponibili. Colpito dal provvedimento di squalifica è, invece, il difensore Abruzzese. Classico 3-5-2 per i biancoazzurri. Maurantonio in porta. Difesa a tre con Quinto al posto dello squalificato Abruzzese, affiancato da Celli e Tiritiello. Centrocampo a cinque con Matera in mezzo al campo al posto del sopracitato Quinto. Possibile il ritorno di Piccinni in mediana, mentre Esposito, Lancini e Di Cosmo dovrebbero andare a completare il reparto. In attacco, infine, il tandem offensivo sarà composto da Lattanzio e uno tra Croce e Scaringella.



La squadra di casa, invece, viene da un momento di crisi. Solo due sono i punti conquistati nelle ultime 10 giornate, due pareggi e otto sconfitte per gli uomini di mister Sanderra, che vorranno sicuramente riprendere a far punti. I laziali sono penultimi in classifica a quota 23, uno in meno della Fidelis (alla quale, ricordiamo, sono stati inflitti 3 punti di penalizzazione). Punti utili anche per rialzare il morale in un ambiente che, a inizio stagione, non si sarebbe mai aspettato di ritrovarsi a marzo in questa posizione di classifica, proprio perché è una squadra formata da calciatori interessanti e da un buon allenatore per la categoria. Fondi che potrebbe riconfermare il 4-3-2-1, utilizzato nelle ultime gare. In porta Elezaj. Difesa a quattro con l’andriese doc Paparusso sulla sinistra, capitan Galasso sulla sponda opposta e Ghinassi e Polverini centrali. Centrocampo a tre con De Martino in mezzo al campo affiancato da Mangraviti e Corticchia, in un albero di natale in cui Ricciardi e Mastropietro opereranno sulla trequarti alle spalle dell’unica punta Corvia.



Cattiva come i barbari, la Fidelis dovrà scendere in campo col solo obbiettivo di fare punti, consapevole di dover dare continuità a periodo sereno ed ottimistico per il finale di stagione.



Probabili formazioni



Fondi (4-3-2-1) Elezaj; Paparusso, Ghinassi, Polverini, Galasso; Magraviti, De Martino, Corticchia; Ricciardi, Mastropietro; Corvia.



Fidelis Andria (3-5-2) Maurantonio; Tiritiello, Quindo, Celli; Lancini, Piccinni, Matera, Esposito, Di Cosmo; Lattanzio, Croce.