Fondi - Fidelis Andria 1-0: biancazzurri a testa bassa; dura sconfitta al "Purificato"

Punti che valgono mezza stagione. La Fidelis vuole trovarli in quel di Fondi contro una squadra forte sul curriculum come quella di Sanderra, ma che è reduce da una brutta striscia di risultati positivi. Sarà una gara per venir fuori dalle sabbie mobili dei play-out e proiettarsi verso la salvezza. Al "Purificato" è tutto pronto per una sfida che promette tensione e tanto agonismo.



Formazioni. Squadra che decidono di disporsi a specchio. Nel 3-5-2 del Fondi Elezaj difenderà i pali dietro la difesa a 3 composta da Polverini, Ghinassi e Mangraviti. Ricciardi perno di centrocampo, mentre Mastropietro e Corvia costituiscono il tandem in attacco. Quinto ritorna in difesa in una Fidelis che rischiera Longo e Lancini dal primo minuto a centrocampo. Scaringella-Lattanzio la coppia offensiva.



CRONACA



0' - Partita iniziata



13' - Assolo di Scaringella che spacca in due la difesa, salta due uomini, arriva davanti a Elezaj, ma Mangraviti in scivolata soffia letteralmente il pallone all'attaccante andriese pronto a ribattere a rete.



15' - Scambio al limite tra Corticchia e Corvia con quest'ultimo che colpisce bene da fuori area: Maurantonio si distende e mette in angolo.



25' - Vantaggio Fondi. Ricciardi batte un calcio d'angolo dalla destra: la traiettoria va direttamente verso la porta, Maurantonio lo intuisce all'ultimo, non blocca la sfera e finisce per fornire il più facile dei tap-in a Mastropietro, il quale a due passi da una porta totalmente sguarnita insacca il goal del vantaggio.



33' - Fondi vicinissimo al raddoppio. Discesa veloce di Ricciardi che salta Quinto, arriva sul fondo, serve benissimo a centro area Corticchia, ma il numero 11 laziale spara clamorosamente alto da ottima posizione divorandosi il possibile 2-0.



36' - Si fa finalmente vedere in avanti la Fidelis. Calcio d'angolo battuto da sinistra, stacca Tiritiello, ma la sua conclusione è troppo schiacciata e la difesa del Fondi riesce a rimediare facendo carambolare fuori la sfera colpendo Piccinni.



45' + 2' Fine primo tempo



___________________



45' - Secondo tempo iniziato



55' - In meno di 5 minuti Lancini "conquista" due gialli e viene espulso: l'ultimo per presunta simulazione dopo un contatto in area di rigore laziale con Vastola. Andria in 10 uomini.

62' - Scaringella va via in verticale verso l'area, si ferma, cede la palla a rimorchio per Matera che tira di prima intenzione: Elezaj è attento e mette in angolo. Sugli sviluppi del corner, Lattanzio ci prova in tuffo, ma la sfera finisce sul fondo.



72' - Prima occasione nella ripresa per il Fondi. Conclusione improvvisa dal limite di Lazzari, Maurantonio respinge.



74' - Lancio lungo di Quinto a cercare Croce, che stoppa in area, ma nel momento della conclusione è ancora Mangraviti a salvare la situazione anticipando il numero 9 andriese.



76' - Altra grande occasione per il raddoppio per il Fondi. Azione confusa in area che termina con una girata di Nolè in area piccola, che però trova Maurantonio ben posizionato: parata in due tempi del portiere biancazzurro e palla-goal disinnescata.



86' - Gran mancino da fuori di Addessi, Maurantonio si distende e mette in angolo.



90' + 4' - Espulso Vasco per proteste.



90' - 5' - Partita terminata.



COMMENTO



Debacle che pesa come un macigno. La Fidelis torna senza punti dalla trasferta laziale di Fondi al termine di quello che era uno scontro fondamentale in chiave salvezza. Prestazione decisamente sottotono della squadra di Papagni, che ora giace penultima in classifica scavalcata proprio dal Fondi e dalla Paganese (vittoriosa in casa contro il Rende) ed accompagnata da una dura protesta dei tifosi andriesi presenti al "Purificato". Prossima sfida per i biancazzurri in programma domenica prossima alle 14.30 al Degli Ulivi contro il Catanzaro.



TABELLINO



RACING FONDI - FIDELIS ANDRIA 1-0 (RISULTATO FINALE)



RACING FONDI (3-5-2): 25 Elezaj; 28 Polverini, 2 Ghinassi, 24 Mangraviti; 17 Vastola, 8 De Martino, 13 Ricciardi (77' - 7 Addessi), 11 Corticchia (70' - 6 Vasco), 31 Paparusso; 16 Mastropietro (69' - 27 Nolè), 30 Corvia (63' - 20 Lazzari).

A disposizione: 1 Cojocaru, 3 Pompei, 4 Maldini, 5 Quaini, 6 Vasco, 7 Addessi, 9 Pezone, 18 Galasso, 20 Lazzari, 21 Stikas, 27 Nolè, 29 Sakaj.

Allenatore: Stefano Sanderra.

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): 1 Maurantonio; 19 Celli, 25 Quinto, 14 Tiritiello; 20 Di Cosmo (88' - 3 Lobosco), 11 Matera (63' - 9 Croce), 8 Piccinni, 7 Longo, 32 Lancini; 10 Lattanzio, 13 Scaringella (63' - 16 Cappiello).

A disposizione: 22 Cilli, 3 Lobosco, 5 Colella, 9 Croce, 16 Cappiello, 17 Esposito, 18 Ippedico, 24 Liguori, 26 Scalera, 28 Taurino, 34 Turi.

Allenatore: Aldo Papagni.

ARBITRO: Riccardo Annaloro di Collegno

ASSISTENTI: Antonio Severino di Campobasso e Andrea Niedda di Ozieri.

NOTE

Reti: 25' Mastropietro (FO)

Ammoniti: 26' Celli (FA); 29' Corvia (FO); 43' Vastola (FO); 51' Lancini (FA); 57' De Martino (FO); 79' Addesi (FO); 82' Cappiello (FA)

Espulsi: 55' Lancini (FA); 94' Vasco (FO)

Angoli: 8-4

Recupero: 1' p.t.; 5' s.t.

Spettatori: n.c.