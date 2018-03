La Virtus batte il Manfredonia e risponde presente nella lotta ai play-off

Una doppietta di Francesco Loconte nel corso del primo tempo basta alla Virtus Andria per liquidare la pratica Sanctum Nicandrum Manfredonia in quel di Ruvo Di Puglia ed entrare in zona playoff.

La squadra di mister Cavaliere va subito in vantaggio al 2’ con Francesco Loconte che all’interno dell’area di rigore sfrutta un assist di Coratella da destra e col sinistro fa secco Fiotta.

Al 6’ la Virtus va vicina al raddoppio con un sinistro da fuori di Montrone deviato in angolo da Fiotta. Al 21’ ancora Virtus con Matarr Taal che va al cross dalla sinistra per l’accorrente Lomuscio, sinistro sotto porta che scheggia la traversa ma poi la sfera finisce alta. Al 35’ arriva il raddoppio della Virtus ancora con Loconte che sfrutta un assist di Coratella e sotto porta col sinistro mette dentro la palla del 2-0. Decima rete in campionato per lui e la Virtus chiude il primo tempo in vantaggio di due reti.

Nel secondo tempo i biancoazzurri amministrano la gara senza mai rischiare e portano a casa tranquillamente i tre punti su un modesto Sanctum Nicandrum Manfredonia che si è presentato in terra nord barese senza tre squalificati e in piena emergenza. Tre punti importantissimi per gli andriesi che dunque salgono a quota 38 punti e ora dividono la terza posizione in classifica con l’Atletico Orta Nova.

Nella prossima giornata per la Virtus ci sarà uno scontro diretto importante in quel di Bitetto contro i granata che hanno due punti in meno rispetto ai biancoazzurri. La lotta per una posizione playoff è sempre più serrata e con più squadre a contendersi gli ambiti piazzamenti utili per gli spareggi. A 7 giornate dal termine della regular season tutto può accadere.

VIRTUS ANDRIA - SANCTUM NICANDRUM MANFREDONIA 2-0

VIRTUS ANDRIA (4-3-2-1): Simone; Addario S., Addario A., Frezza, Floris (77’ Paradiso); Taal, Pasquadibisceglie (85’ Nesta), Montrone; Loconte (57’ Cannone), Lomuscio (80’ Troia F.); Coratella (71’ Gomez).

A disposizione: Mancino, D’Ambrosio. All. Antonio Cavaliere

SANCTUM NICANDRUM MANFREDONIA: Fiotta, Prencipe, Marmo (68’ Giaccone), De Fabritis Ant. (63’ Gramazio), Di Mauro, Vitulano, Totaro, D’Apolito, Trotta, Vaccarella (75’ Gravinese), Ciullo. All. Elia Gravinese

ARBITRO: Vincenzo Maiorano della sezione di Bari

MARCATORI: al 2’ e al 35’ Loconte

AMMONITI: Frezza e Loconte (VA), DeFabritis Ant. e D’Apolito (SNM)