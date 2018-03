Il Win Time stoppa i sogni play-off della Futsal Andria

Tante emozioni ed ennesima occasione sciupata per agganciare la zona play-off. La Florigel Futsal Andria impatta 3-3 nella sfida del “Palasport” contro il Futsal Win Time di Latiano. Gli azzurri di Danisi sotto 3-1 rimontano la formazione brindisina, ma non riescono ad assestare il colpo decisivo fallendo diverse occasioni nel finale.

Al primo affondo è vantaggio Latiano: Blè si fa trovare pronto sul secondo palo per il tapin vincente che vale lo 0-1. De Feo un minuto più tardi spaventa Rametta con un sinistro di poco a lato, poi è sempre il capitano azzurro a fallire una buona occasione. Il match è vivo con diversi ribaltamenti di fronte: all’11’ è sempre Blè per i brindisini a colpire il palo. Calabrese al 20’ esalta i riflessi Rametta, estremo difensore brindisino che però non può nulla sull’acuto vincente di Verriello. Il Latiano non demorde e prima del riposo si riporta in avanti con Balestra che con il destro trafigge Camporeale. Azzurri sotto di un gol all’intervallo.

La ripresa inizia nel peggiore dei modi per l’Andria che dopo appena due minuti subisce la rete dell’1-3 ad opera di Perseo, bravo ad insaccare con un pregevole pallonetto. La sfida sembra incanalarsi in un’unica direzione, ma al 45’ sale in cattedra Magno che complice una deviazione accorcia le distanze. Passano 4 minuti e lo stesso Magno sfrutta l’assist di Calabrese e insacca la rete del 3-3. Ventesimo gol in stagione per il bomber andriese. Nel finale saltano tutti gli schemi e l’Andria prova il tutto per tutto per portare a casa i tre punti. La conclusione di De Liso al 56’ termina di un niente a lato e quasi allo scadere la puntata a botta sicura di Magno viene respinta da Rametta. Finisce 3-3 tra gli applausi del “Palasport”.



Gli azzurri con questo risultato dicono addio al sogno play-off a due giornate dalla fine. Sabato prossimo sarà derby al “PalaDisfida” contro il Futsal Barletta.