Fidelis, derby con il Lecce posticipato a giovedì 22 marzo

Lieve cambio nel calendario della Fidelis Andria. Il derby con il Lecce, inizialmente previsto mercoledì 21 marzo, è stato posticipato, come disposto dalla Lega, a giovedì 22 marzo con fischio d'inizio alle ore 20.30 presso lo stadio "Via del Mare" di Lecce.



Gara che sarà particolarmente sentita, oltre che per la rivalità che coinvolge le compagini, per via della situazione in classifica: il Lecce corre verso la promozione diretta in Serie B, mentre il derby per la Fidelis sarà uno degli ostacoli più importanti sul cammino per la salvezza.