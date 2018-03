Fidelis, Turi si presenta: «Ho tanta voglia di ritagliarmi dello spazio in questa squadra»

C'è ancora tempo per le presentazioni. Pasquale Turi è apparso per la prima volta in veste ufficiale con la maglia della Fidelis Andria.

Esterno mancino classe '93 con caratteristiche offensive, proveniente dalla Virtus Francavilla e con un passato nelle giovanili del Bari, arriva ad Andria con grande voglia per queste ultime 9 gare: «È stata una scelta abbastanza decisa ed ho sposato subito il progetto Fidelis. Cercherò di dare il massimo per il raggiungimento della salvezza. E' uno dei gruppi più belli in cui sia mai stato, fatto di ragazzi bravi tecnicamente e fantastici a livello umano. Sono stato accolto nel migliore dei modi e mi sono subito sentito a mio agio».

Infine chiosa sulle sue condizioni fisiche e sulla possibilità di esordire già dalla prossima gara data la squalifica di LancinI: «Vengo da un periodo di inattività e sono circa 10 giorni che gioco con la Fidelis. Ora sono però a completa disposizione. Debutto con il Catanzaro? Sono scelte che fa il mister ed io cercherò di metterlo in difficoltà cercando di ritagliarmi il mio spazio».