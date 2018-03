Fidelis, Montemurro: «Ambiente non favorevole, ma dobbiamo salvarci»

In un ambiente di certo non cordiale e con una classifica per niente felice, la Fidelis ospiterà domani pomeriggio al Degli Ulivi il Catanzaro (divieto di trasferta, tra l'altro, per i tifosi calabresi). Successo che sarebbe certamente pesante in chiave salvezza, soprattutto dopo lo stop di Fondi.

Conferenza stampa pre-partita a due. Scende in campo infatti il presidente Paolo Montemurro a difendere la società, intesa come squadra e dirigenza, criticata pensatemente in settimana: «Abbiamo un obiettivo importante, non previsto ad inizio stagione, ed è quello della salvezza. Questa è una società che ha sempre mantenuto gli impegni e continuerà a farlo, anche se ci sono tante situazioni attorno che non sembrano favorevoli all'ambiente. Poi, se c'è qualcuno disponibile ad acquistare la società io faccio un passo indietro: io non ho mai promesso la luna, ma ho sempre promesso un programma triennale. A Fine stagione tireremo le somme».

Salvezza che passa appunto dal campo: «Abbiamo tre gare in sette giorni e non possiamo minimamente pensare di abbassare l'intensità di lavoro - ha spiegato il tecnico Aldo Papagni - Il Catanzaro è una squadra che ha velleità di play-off, che si presenterà con il terzo allenatore della stagione, dotata di giocatori di grande tecnica e sappiamo che non sarà semplice. Noi però abbiamo la possibilità di giocarcela, ci siamo preparati bene in settimana e punteremo tutto sul guadagnare dei punti fondamentali al Degli Ulivi».