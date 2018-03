Sconfitta nel finale per la Virtus a Bitetto

Si gioca la ventiquattresima giornata del campionato di Prima Categoria pugliese girone A allo stadio “Antonio Antonucci” di Bitetto dove c’è la sfida playoff tra i granata padroni di casa e la Virtus Andria.

La gara si gioca e c’è il vento che un po’ condiziona i ventidue in campo, nonostante ciò il Bitetto che gioca il primo tempo a favore di vento sfiora la rete al 3’ con un colpo di testa di Savoia su assist da destra di Costanzo ma la sfera finisce alta. Al 13’ si fanno vedere gli ospiti con Loconte ma il suo sinistro da fuori è centrale e facile preda del portiere di casa Paolo Iacobellis. Al 26’ la Virtus Andria passa in vantaggio: cross da sinistra, sponda di Lomuscio che vede sotto porta Gomez che col sinistro fa secco Iacobellis.

Vantaggio biancoazzurro e quarta rete in campionato per l’attaccante gambiano classe 98.

Il Bitetto non ci sta e reagisce prima provandoci con la conclusione di Fanelli al 32’ finita alta sopra la traversa e poi arrivando al pari con il colpo di testa vincente di Vischio al 34’ che sfrutta uno dei tanti cross dei terzini granata. La Virtus non accusa il colpo e anzi va vicina al nuovo vantaggio al 42’ ma la sfortuna nega la gioia del gol a Taal che incorna bene il suggerimento da sinistra di Saverio Addario ma colpisce la traversa a Iacobellis battuto. Sfortunati i biancoazzurri che recriminano per questa occasione e si va al riposo con il risultato di parità, 1-1.

Nella ripresa la gara si mantiene equilibrata ma negli ultimi minuti arriva la svolta dell’incontro. Al minuto 85 Giuliani mette in mezzo da sinistra un cross invitante per la testa di Savoia che con un’inzuccata velenosa batte Simone e porta avanti i suoi.

Una mazzata per gli uomini di mister Cavaliere che non riescono a reagire e protesi in avanti alla ricerca di un meritato pareggio, i biancoazzurri complici anche un errore difensivo permettono al nuovo entrato Kromah di involarsi verso la porta difesa da Simone che lo atterra in area di rigore e c’è il penalty per i granata trasformato dallo stesso Hassan Kromah al 93’. Un finale thrilling in una gara costellata dai cartellini gialli (ben 12, 6 per parte) per i biancoazzurri che non hanno affatto demeritato, disputando un buon primo tempo contrapposto ad una ripresa sicuramente di minor spessore.

I granata di mister Cramarossa ci hanno creduto di più e hanno sfruttato le palle alte provenienti da cross per bucare un disattenta retroguardia biancoazzurra. Una sconfitta in uno scontro diretto playoff che sicuramente non giova alla Virtus che non perdeva in campionato da ben 7 turni e addirittura l’ultima sconfitta in trasferta risaliva al girone d’andata, quattordicesima giornata ad Acquaviva (2-1).

Il Bitetto scavalca i biancoazzurri di un punto (39 a 38) si prende la quarta posizione mentre la Virtus viene raggiunta dalla Nuova Andria e divide il quinto posto proprio con i “cugini” e l’Atletico Orta Nova.

La lotta per una postazione playoff è sempre più accesa a 6 giornate dalla fine della regular season con più squadre raccolte in pochi punti e se il Bitetto domenica prossima renderà visita alla capolista Don Uva Bisceglie, per la Virtus Andria ci sarà il match interno contro lo Stornarella dove sarà vietato sbagliare.

BITETTO - VIRTUS ANDRIA 3-1

BITETTO: Iacobellis P., Bellomo, Giuliani, Iasparro (82’ Pappapicco), Vischio, Sibillano, Fanelli (82’ Kromah), Lavermicocca (41’ Abbinante), Doumbo, Savoia, Costanzo (33’ Maffei).

A disposizione: Panza, Vox, Iacobellis T. All. Rocco Cramarossa

VIRTUS ANDRIA (4-3-2-1): Simone; Paradiso, Addario A., Frezza, Addario S.; Taal, Pasquadibisceglie, Montrone (75’ Conversano); Loconte (83’ Troia F.), Lomuscio (66’ Cannone); Gomez (58’ D’Ambrosio).

A disposizione: Mancino, Quercia, Nesta. All. Antonio Cavaliere

ARBITRO: Michele Bonavita della sezione di Foggia

MARCATORI: 26’ Gomez (VA), 34’ Vischio (B), 85’ Savoia (B), 93’ Kromah su rigore (B)

AMMONITI: Iacobellis P., Bellomo, Iasparro, Lavermicocca, Abbinante, Kromah (B), Simone, Paradiso, Addario S., Taal, Lomuscio, Cannone (VA)