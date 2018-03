Finalmente i 3 punti. La Fidelis torna a sorridere nella giornata di ieri dopo la vittoria contro il Catanzaro, giunta al termine di una gara rocciosa da parte dei federiciani che hanno dovuto per ben due volte trovare la via della rete per aggiudicarsi il successo. Soddisfazione, ovviamente, nella parole del tecnico Aldo Papagni che in zona mista ha commentato ai nostri microfoni la gara, non nascondendosi, inoltre, sul futuro prossimo complicato che attende la sua squadra.