La Futsal cala la scala reale al Barletta: il derby finisce 0-5

Nonostante le residue speranze di accedere e play-off e di fronte un avversario alla disperata ricerca di punti salvezza, la Florigel Andria fa suo il derby del “PalaDisfida” contro il Futsal Barletta di coach Bavaro. Una gara senza storia e condotta dall’inizio alla fine dagli uomini di Danisi, artefici di una buona prestazione che consente al team del presidente Zingaro di agganciare il quinto posto in classifica che purtroppo, per il distacco di 12 punti dalla Diaz seconda in graduatoria, non varrà l’accesso agli spareggi promozione.

Gli azzurri entrano in campo decisi e al 10’ è capitan De Feo a siglare la rete del meritato vantaggio. La reazione dei padroni di casa è sterile e le poche sortite offensive vengono neutralizzate dalla difesa andriese. Prima del riposo è nuovamente capitan De Feo ad andare in rete dopo una pregevole azione corale. Nella ripresa la storia non cambia nonostante ci si attenda una reazione d’orgoglio della squadra barlettana che sarà costretta a giocarsi le speranze salvezza nello spareggio play-out. Al 38’ il piattone dell’ex Marco Calabrese vale lo 0-3, mentre al 45’ la conclusione angolata di Rutigliani fissa il risultato sullo 0-4. Nel finale Bavaro prova la carta del portiere di movimento, ma dalla propria metà campo è un altro ex di giornata, Marco Somma, a siglare la rete del definitivo 0-5.

Gli azzurri salgono a quota 46 punti e sabato prossimo sul gommato del “Palasport” cercheranno di chiudere questo straordinario campionato al quinto posto sfidando nell’ultima giornata la Polisportiva Adelfia lontana solo un punto.