Neanche il tempo di gioire tutti assieme per la vittoria casalinga contro il Catanzaro che ecco arrivata quella che sulla carta sembra la partita più difficile della stagione per gli uomini di mister Papagni, quella contro la prima della classe, il Lecce di Liverani.



Siamo a giovedì, metà settimana ed è derby-day. La Fidelis sbarca nel Salento. Non stiamo parlando di navi di pirati Saraceni pronti a saccheggiare il capoluogo, né tantomeno di imbarcazioni di profughi, sono 11 leoni i cui colori sono il bianco e l’azzurro che oggi al ‘Via del Mare’ cercheranno il colpaccio ai danni della capolista. Il tutto in un ambiente intorno alla squadra che nel frattempo sembra più sereno e pronto a sostenere il gruppo in questa difficile trasferta in terra.



Il Lecce di Liverani viene da un periodo più che roseo. La vittoria a Cosenza ed il pareggio del Catania a Bisceglie di ieri non possono far altro che aumentare il buon umore in casa giallorossa, oltre ad essere primi in graduatoria a quota 63 punti e vedono la B già da un po’. La Fidelis, invece, dovrà entrare in campo senza mostrar timore della lupa salentina. Per mantenere la categoria bisogna prendere seriamente in considerazione anche queste partite e sognare il colpaccio da terzultima in classifica (27pt) soprattutto dopo la sconfitta della Paganese di ieri.

I padroni di casa dovrebbero schierarsi col 4-3-2-1. In porta il solito Perrucchini. Difesa a quattro con Lepore e Di Matteo terzini, mentre Lepore e Cosenza agiranno da centrali. A centrocampo, invece, Arrigoni centrale ed Armellino e Mancosu in mediana. In attacco, infine, Costa Ferreira(in vantaggio su Tabanelli) agirà da trequartista, in un albero di Natale con Di Piazza e Torromino a formare il tandem offensivo. Non saranno del match il terzo portiere Vicino, l’attaccante Saraniti, per un problema muscolare e Dubickas e Megalaitis convocati nelle rispettive nazionali.

La Fidelis di Papagni, invece, dovrebbe scendere in campo col consueto 3-5-2. In porta il solito Maurantonio. Difesa a tre con Celli e Tiritiello terzini ad affiancare lo stopper Abbruzzese. Centrocampo a cinque con Lancini e Di Cosmo esterni, quinto centrale di centrocampo e Longo e capitan Piccinni in mediana. La coppia d’attacco sarà ancora una volta Lattanzio-Croce.

Che l’effetto derby possa portar bene ad una Fidelis in continua ricerca di punti. Sognare non costa nulla, per di più ad una squadra che non ha niente da perdere in questo delicato periodo storico.