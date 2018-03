Lecce - Fidelis 2-2: rimonta andriese nel segno di Marco

Con il cuore spezzato dalla tragica morte del giovanissimo Marco, la Fidelis affronta la trasferta di stasera di Lecce senza i propri tifosi a sostegno, tutti stretti attorno alla famiglia di chi aveva il sangue color biancoblu e della Curva era l'artista. Un derby che avrà un sapore amaro, qualsiasi sarà il risultato finale. Vincere, perdere, i punti in palio, le classifiche, oggi va tutto in secondo piano. «Spesso si abusa della parola “fratello”... questa volta no. Nostro fratello Marco è volato in cielo e noi non abbiamo parole. Solo lacrime ed un immenso dolore. Ciao Marco». Questo il comunicato ufficiale della Brigata Fidelis. Prima del fischio d'inizio è stato osservato un minuto di silenzio.



Di seguito la cronaca ed il tabellino live della sfida del "Via del Mare".

CRONACA



0' Partita iniziata



12' Azione veloce in verticale della Fidelis che termina con un tiro dalla distanza di Lattanzio: Perucchini blocca in tuffo.



14' Guizzo di Di Piazza che raccoglie al volo un cross dalla distanza di Arrigoni: la conclusione del numero 9 lecce è imprecisa e la sfera finisce alta sopra la traversa

21' Vantaggio Lecce. Mancosu va via sulla fascia sinistra, arriva sul fondo e crossa; sul secondo palo stacca Selasi, fa sponda per Di Piazza che, a pochi passi dalla porta biancazzurra, spara un potente destro che non lascia speranze a Maurantonio.

28' Raddoppio del Lecce. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto dalla sinistra Mancosu insacca in sforbiciata.



32' La Fidelis accorcia le distanze. Sempre sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Tiritiello svetta più in alto di tutti e trafigge di testa Perucchini. Partita subito riaperta dagli uomini di Papagni.

39' Ancora Lecce pericoloso. Break di Mancosu, che arriva al limite, crossa in direzione di Torromino; quest'ultimo stoppa di spalla la palla in area, tira al volo, ma Maurantonio devia con i pugni.

41' Fidelis vicina al pareggio. Azione fotocopia che ha portato al goal, ma questa volta il colpo di testa di Tiritiello finisce alto sopra la traversa.

44' Destro potentissimo di Torromino da fuori area, Maurantonio, ancora con i pugni, mette in angolo.

45' Fine primo tempo



___________________



45' Iniziato il secondo tempo. Sostituzione Fidelis: fuori Lattanzio, dentro Croce.



52' Pareggio Fidelis. Assolo di Di Cosmo, che ubriaca Marino, mette un cioccolatino rasoterra per Taurino che sfonda la porta leccese e trova un importante 2-2. Prima rete in maglia biancazzurra per il numero 28 biancazzurro.

57' Risponde il Lecce. Traversone dalla destra di Ciancio, Mancosu prova a schiacciarla di testa, Maurantonio si accartoccia sulla sfera e la blocca.

73' Dopo un periodo di stallo, ci riprova il Lecce con un tiro dalla distanza di Mancosu: Maurantonio ancora una volta non si lascia sorprendere.



90' + 4' Partita terminata



COMMENTO

Pareggio importantissimo ottenuto con i denti dalla Fidelis Andria in un giorno buio per il panorama calcistico andriese. Una "X" che permette alla squadra di Papagni di agganciare la Paganese ed il quartultimo posto, portandosi inoltre a -4 dal Catanzaro. Risultato che alla vigilia era quantomeno sperato, da dedicare, ovviamente, a Marco. Il dolore non ha colori, ma al "Via del Mare" oggi sono state date due pennellate di bianco e azzurro di un certo peso specifico.



TABELLINO

LECCE - FIDELIS ANDRIA 2-2

LECCE (4-2-3-1): 22 Perucchini; 34 Legittimo (87' - 30 Persano), 15 Marino, 5 Cosenza, 23 Ciancio (87' - 10 Lepore); 4 Mancosu, 6 Arrigoni; 40 Selasi (56' - 21 Tsonev), 16 Tabanelli (69' - 8 Costa Ferreira), 7 Torromino (56' - 18 Caturano); 9 Di Piazza.

A disposizione: 1 Chironi, 33 Centionze, 3 Di Matteo, 8 Costa Ferreira, 10 Lepore, 13 Valeri, 18 Caturano, 21 Tsonev, 25 Gambardella, 29 Armellino, 30 Persano.

Allenatore: Fabio Liverani.

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): 1 Maurantonio; 14 Tiritiello, 21 Abruzzese, 19 Celli; 32 Lancini, 8 Piccinni, 25 Quinto, 7 Longo (74' - 3 Lobosco), 20 Di Cosmo (82' - 26 Scalera); 10 Lattanzio (45' s.t. - 9 Croce), 28 Taurino (59' - 16 Cappiello).

A disposizione: 22 Cilli, 3 Lobosco, 5 Colella, 9 Croce, 13 Scaringella, 16 Cappiello, 24 Liguori, 26 Scalera, 27 Antonicelli, 30 Camporeale, 31 Zingaro, 34 Turi.

Allenatore: Aldo Papagni.

ARBITRO: Simone Sozza di Seregno.

ASSISTENTI: Lorenzo Abagnara di Nocera Inferiore e Pierluigi Della Vecchia di Avellino.

NOTE

Reti: 21' Di Piazza (LE); 28' Mancosu (LE); 32' Tiritiello (FA); 52' Taurino (FA)

Ammoniti: 65' Tiritiello (FA); 76' Maurantonio (FA); 78' Tsonev (LE); 84' Cosenza (LE); 86' Costa Ferreira (LE)

Espulsi: /

Angoli: 6-3

Recupero: 0' p.t.; 4' s.t.

Spettatori: n.c.