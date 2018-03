Fidelis Andria – Sicula Leonzio: e ora continuità per la salvezza con Marco nel cuore

Continuità, la parola da prendere in considerazione quest’oggi per comprendere al meglio quello che aspetta la Fidelis. Settimana fantastica, sportivamente parlando: tre punti contro il Catanzaro domenica e un punto d’oro giovedì in quel di Lecce, importantissimi per ridare morale ad un gruppo che risente molto dell’umore dell’ambiente. Umore, che è venuto a mancare proprio tre giorni fa, quando si è appresa la tragica notizia della scomparsa di Marco, giovane tifoso biancoazzurro volato in cielo proprio prima di andare a seguire la sua squadra del cuore in trasferta, e al quale la Fidelis tutta ha dato l’ultimo saluto nella giornata di ieri. Proprio per questo è anche difficile scrivere, è difficile presentare una gara che verrà vissuta con non poca tristezza, perché nella vita c'è qualcosa di molto più importante di una partita di calcio, è la vita stessa. Cercheremo di farlo.

La squadra di Papagni ora è a quota 28 punti, due in più del Fondi che oggi riposerà. Un motivo in più per dover vincere oggi. La Sicula Leonzio, invece, 10^ in graduatoria a quota 38 punti, viene da un momento abbastanza positivo, con due vittorie nelle ultime due giornate. I siciliani hanno ormai la salvezza in tasca, occupano l’ultima posizione valida per i play-off e tenteranno fino all’ultimo di guadagnare un posto per gli spareggi-promozione. La Sicula, squadra che in rosa presenta molti buoni elementi, potrà mettere in difficoltà la Fidelis. Questa, tuttavia, non dovrà aver paura di nessuno, a maggior ragione dopo la prestazione di carattere offerta domenica a Lecce. Alla squadra della città di Lentini, località siciliana citata in molte opere dei più noti poeti e storici greci, la Fidelis dovrà far vedere di che pasta è fatta, mostrando la fame che solo i federiciani hanno, al fine di raggiungere questa salvezza tanto attesa e sperata.

Gli ospiti molto probabilmente scenderanno in campo con il 4-3-3. Nessun cambiamento rispetto alla scorsa gara di campionato contro il Rende. In porta capitan Narciso. Difesa a quattro con Squillace e De Rossi terzini, ad affiancare gli stopper Aquillanti e Camilleri. A Centrocampo confermato il trio Marano-Esposito-Pettermann, davanti al tridente d'attacco costituito da Arcidiacono e Bollino laterali e Foggia prima punta.

La squadra di mister Papagni, invece, si schiererà col consueto 3-5-2. In porta Maurantonio. Difesa a tre con Abruzzese centrale, affiancato da Celli e Tiritiello. A centrocampo, Quinto agirà in mezzo al campo, mentre Lancini e Di Cosmo sulle fascie. A completare il reparto saranno Picccinni e Longo che prenderanno posto in mediana. Il tandem offensivo sarà formato da Lattanzio e Croce.

Fare punti contro i Siciliani. Questo sarà, quindi, il compito che la Fidelis quest'oggi dovrà svolgere al 'Comunale', al fine di ottenere sempre più continuità nei risultati. La salvezza non è lontana, non è impossibile, ma non è ancora arrivata. Sarebbe bello vincere oggi, vincere per Marco e veder realizzato il suo sogno per questa stagione: terminarla senza passare dai play-out e con una salvezza facile.

Appuntamento quest'oggi al "Degli Ulivi", con fischio d'inizio ore 14.30