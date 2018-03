Fidelis - Sicula Leonzio 2-1: rimonta salvezza al Degli Ulivi!

Domenica piovosa di fine marzo al Degli Ulivi dove la Fidelis ospita la Sicula Leonzio con l'intento di valorizzare al massimo il preziosissimo pareggio di Lecce. Match fondamentale per la classifica, dato che la Paganese farà visita al Catania ed il Catanzaro al Monopoli, ed è proprio in virtù di ciò che la squadra di Papagni con un successo potrebbe districarsi concretamente dalle grinfie della zona play-out. A breve cronaca e tabellino live del match.

CRONACA LIVE

0' Partita iniziata



5' Calcio di punizione dal limite battuta da Arcidiacono: palla alta.

8' Conclusione insidiosa di Esposito dalla distanza: blocca Maurantonio.

10' Prima vera grossa occasione del match. Lo stampo è sempre siciliano. Fucilata di Gammone dalla trequarti sinistra, Maurantonio si distende e devia con le mani; Arcidiacono si getta sulla palla vagante, ma non riesce nel tap-in spendendo la sfera sull'esterno della rete.

24' Sicula in vantaggio. Grande scambio in verticale tra Lescano e Arcidiacono con quest'ultimo che arriva sul fondo e chiude la triangolazione con l'argentino: Lascano, mossosi benissimo in area di rigore, trafigge con un destro di prima intenzione Maurantonio.



30' Prima vera occasione per la Fidelis. Punizione dal limite battuta da Lattanzio, ma il suo sinistro scheggia la traversa e finisce sul fondo.

38' Punizione battuta dalla trequarti dalla Fidelis, svetta Tiritiello nella mischia, ma il colpo di testa è debole ed è facile preda per Narciso.

44' Pareggio della Fidelis! Gran cross di Lancini sul primo palo, Lattanzio da vero predatore anticipa il suo difensore ed insacca.



45' Fine primo tempo



_____________________



45' Seconda frazione cominciata



61' Prima occasione del secondo tempo. Passaggio filtrante dal limite di Lattanzio; Taurino intuisce beve fra le linee, prova il destro da posizione defilata, ma la palla finisce sull'esterno della rete.



62' Risponde la Sicula. Sinistro rasoterra dal limite di Arcidiacono: Maurantonio si distende e fa sua la sfera.



66' Grossa occasione per la Fidelis. Guizzo sulla destra di Taurino, che va sul fondo, e serve a rimorchio Longo; questo, all'altezza del dischetto, spreca un cioccolatino sparando altissimo sopra la traversa.



75' Azione in velocità della Fidelis con ancora Taurino protagonista. Il numero 28 andriese penetra egregiamente in area dalla sinistra, prova con il mancino, colpisce il palo e successivamente la sfera finisce clamorosamente prima sulla schiena e poi in mano a Narciso.



84' Grossa occasione ancora per la Fidelis: gran cross dalla destra di Di Cosmo; Tiritiello svetta benissimo, ma Narciso riesce a mettere in angolo con una gran parata.



85' Vantaggio Fidelis! Azione fotocopia di qualche minuto prima, ma questa volta l'incornata di Tiritiello finisce in porta.



89' Risponde la Sicula: batti e ribatti in area di rigore che termina con un tiro al volo di Camilleri; palla che finisce altissima.



90' + 4' Partita terminata



COMMENTO



Con una Curva che canta solo per Marco Nesta nel corso di tutti i 90', la Fidelis porta a compimento un'altra rimonta cruciale nel cammino verso la salvezza, soprattutto alla luce della sconfitta per 6-0 della Paganese in quel di Catania. Fondamentale, ancora una volta, la prestazione di Tiritiello, indubbiamente il migliore in campo, che ha sfornato una gran partita sia in fase difensiva che, ovviamente, in fase offensiva. Prossima settimana derby di sabato contro il Bisceglie alle ore 16.30 in trasferta.

TABELLINO

FIDELIS ANDRIA - SICULA LEONZIO 2-1

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): 1 Maurantonio; 19 Celli, 21 Abruzzese, 14 Tiritiello; 20 Di Cosmo, 8 Piccinni, 25 Quinto, 7 Longo (88' - 3 Lobosco), 32 Lancini; 10 Lattanzio (67' - 16 Cappiello), 9 Croce (51' - 28 Taurino).

A disposizione: 22 Cilli, 3 Lobosco, 5 Colella, 13 Scaringella, 16 Cappiello, 18 Ippedico, 23 Sisto, 24 Liguori, 26 Scalera, 28 Taurino, 30 Camporeale, 34 Turi.

Allenatore: Aldo Papagni

SICULA LEONZIO (4-3-3): 1 Narciso; 3 Squillace, 18 Aquillanti, 13 Camilleri, 2 Pollace; 25 Marano, 8 Esposito (64' - 23 Davì), 33 Pettermann (69' - 27 D'Angelo); 7 Arcidiacono (64' - 11 Russo), 28 Lescano (78' - 9 Foggia), 24 Gammone (78' - 6 Monteleone).

A disposizione: 22 Ciotti, 4 Giuliano, 6 Monteleone, 9 Foggia, 10 Bollino, 11 Russo, 14 De Felice, 15 Granata, 16 De Rossi, 21 Cozza, 23 Davì, 27 D'Angelo.

Allenatore: Aimo Diana.

ARBITRO: Alessandro Prontera di Bologna

ASSITENTI: Francesco D'Apice e Michele Somma di Castellamare di Stabia

NOTE

Reti: 24' Lescano (SL); 44' Lattanzio (FA); 85' Tiritiello (FA)

Ammoniti: 40' Piccinni (FA); 57' Squillace (SL); 58' Pollace (SL); 88' Monteleone (SL)

Espulsi: /

Angoli: 2-3

Recupero: 0' p.t.; 4' s.t.

Spettatori: 1.273 (1.019 abbonati) per un incasso di € 8.819,82