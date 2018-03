La Virtus pareggia contro lo Stornarella

Venticinquesima giornata del campionato di Prima Categoria pugliese girone A, al “Fausto Coppi” di Ruvo di Puglia c’è la sfida tra Virtus Andria e Stornarella. I biancoazzurri di mister Cavaliere reduci dalla sconfitta esterna nello scontro diretto di Bitetto vogliono il riscatto mentre i foggiani di De Martino cercano punti salvezza.

Il match inizia sotto una pioggia battente e nei primi minuti sono gli ospiti a farsi preferire per aggressività e pressing alto ma il portiere di casa Simone non corre mai seri rischi. La Virtus come al solito mette in mostra un ottimo palleggio ma non punge come dovrebbe. Verso la fine della prima frazione i biancoazzurri sfiorano il vantaggio al 42’ con un calcio di punizione forte e teso di Lomuscio, il destro del n. 19 andriese è disinnescato dal portiere ospite Lamanna che si rifugia in angolo. Al 44’ ancora Virtus con Coratella che col sinistro impegna severamente Lamanna che si rifugia ancora una volta in angolo ma è l’ultima scintilla di un primo tempo che termina a reti inviolate.

Nella ripresa la Virtus, conscia dell’importanza dell’incontro in ottica playoff spinge e domina il match schiacciando gli ospiti nella propria metà campo. Al 49’ il neo entrato Loconte si fa subito vedere con un sinistro da fuori che scheggia il palo alla sinistra di Lamanna e finisce a lato. Al 57’ ancora Loconte con il solito sinistro su calcio di punizione complice una deviazione della barriera impegna Lamanna che ancora una volta si supera e manda in angolo. Al 63’ altra ghiotta occasione per i biancoazzurri con Lomuscio che all’interno dell’area di rigore svirgola la sfera e non riesce a concludere a rete. Al 75’ Lomuscio serve in area Loconte che con un sinistro al volo tenta l’eurogol ma ancora una volta un miracoloso Lamanna si supera e manda in angolo la sfera. Ci prova anche l’altro neo entrato D’Ambrosio per i locali al minuto 81 e al minuto 82 ma la palla non ne vuole sapere di entrare. Nonostante l’assedio i biancoazzurri non riescono a segnare la rete della vittoria che sarebbe stata alquanto meritata e così il match si spegne sullo 0-0.

Un superlativo Lamanna salva lo Stornarella dalla sconfitta e fa dannare la Virtus che dopo aver letteralmente dominato il secondo tempo non è riuscita a scardinare la porta dei foggiani. Una buona prova nel complesso quella della squadra di mister Cavaliere che non ha nulla da rimproverarsi. I biancoazzurri ce l’hanno messa tutta ma hanno trovato sulla propria strada un Lamanna in stato di grazia.

Dopo questo pareggio interno e visti i risultati odierni non cambia nulla per la Virtus che ora divide il quinto posto a quota 39 punti con Atletico Orta Nova e Soccer Modugno in zona playoff. Per gli ospiti una prova difensiva cercata con l’intento proprio di trovare il punticino utile in chiave salvezza. Ora ci sarà la sosta pasquale e al rientro per la ventiseiesima giornata i biancoazzurri saranno ospiti del Borgorosso Molfetta in un altro scontro diretto playoff. Lo Stornarella invece giocherà tra le mura amiche contro l’Atletico Acquaviva.

VIRTUS ANDRIA - STORNARELLA 0-0

VIRTUS ANDRIA (4-3-2-1): Simone; Addario S., Addario A., Frezza, Floris; Taal, Pasquadibisceglie, Montrone (47’ Loconte); Coratella, Lomuscio; Gomez (67’ D’Ambrosio).

A disposizione: Mancino, Paradiso, Quercia, Nesta, Cannone. All. Antonio Cavaliere

STORNARELLA: Lamanna, Catalano, Fiore, Ciccone, Russo, Sacchitelli, Del Grosso (81’ Zagaria), Daluiso, Tadili, Porcelli, Somma.

A disposizione: Lasorsa, Salierno, Ferrara, Greco, Di Gregorio. All. Giuseppe De Martino

ARBITRO: Roberto Francesco Prigigallo della sezione di Bari

AMMONITI: Addario S., Taal e Loconte (VA), Somma, Sacchitelli e Catalano (S)