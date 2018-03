Vittoria cruciale ieri pomeriggio al Degli Ulivi per la Fidelis Andria, che in rimonta sotto la pioggia batte la Sicula Leonzio per 2-1. Successo dedicato ovviamente a Marco Nesta nel post-partita e che proietta la Fidelis verso la salvezza. Il tecnico Aldo Papagni in conferenza ha indubbiamente espresso la sua soddisfazione ai microfoni, toccando anche temi come la buona prestazione di Taurino ed il prossimo impegno contro il Bisceglie.