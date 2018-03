Precetto Pasquale, vince ancora il "Nuzzi" all'Oratorio Salesiano

Il vero "Clasico" andriese è ancora del "Nuzzi". Il Liceo Scientifico batte per 3-2 il Liceo "Carlo Troya" e continua la striscia vincente nella tradizionale sfida che contraddistingue il Precetto Pasquale del mercoledì e che di fatto sancisce l'inizio delle festività pasquali per gli studenti delle due scuole.

Sul campo dell'Oratorio Salesiano il primo tempo si chiude sul risultato di 2-1 in favore del Nuzzi. Nella seconda frazione, a 5 minuti dal termine, il Troya pareggia ravvivando un match che sino a quel momento non aveva di certo regalato spettacolo. Ma le emozioni non sono finite, perché il "Nuzzi" trova la stoccata vincente allo scadere (tripletta di Colasuonno) e si regala nuovamente il successo (lo scorso anno il match terminò 7-1 in favore dello Scientifico).

Il fischio finale dà il via libera ai ragazzi che sotto il sole di fine marzo chiudono un'altra edizione di una sfida, un evento, una tradizione che dura da ormai più di mezzo secolo.