Vigilia di derby. La Fidelis domani farà visita al "Ventura" per sfidare il Bisceglie e valorizzare un'ottima settimana, quella scorsa, che ha prodotto ben 7 punti in 3 gare da non sottovalutare. Sarà il derby che potrebbe permettere di avvicinare la salvezza ancor di più, ma sarà soprattutto il derby di mister Papagni: prima volta a Bisceglie, da biscegliese e da avversario. Match dunque sarà particolare per il tecnico, che però dovrà far fronte ad assenze importanti soprattutto a centrocampo. Di seguito le parole di Papagni in conferenza pre-partita di questa mattina.