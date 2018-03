Bisceglie - Fidelis 1-1: fine del match

Derby particolare quello che andrà in scena oggi al "Ventura". I postumi della tragedia che ha colpito la scorsa settimana Andria non sono per nulla smaltiti, ma come è domenica al Degli Ulivi serve essere lucidi sul campo. La Fidelis fa visita al Bisceglie, nella città di Papagni che per la prima volta sfiderà la squadra della sua città. Un match che deve essere concretizzato dai biancazzurri, perché potrebbe rivelarsi cruciale nel cammino alla salvezza.



CRONACA LIVE

0': Il Bisceglie batte il calcio d'inizio e dà il via al match.

4' Azione offensiva del Bisceglie. Toksic entra in area e viene chiuso da Colellla in scivolata ma un rimpallo favorisce Azzi, questo calcia col destro. Palla al lato.

8' Cross no look di Riccardo Lattanzio in area di rigore, il pallone spaventa la difesa ma viene bloccato con facilità da Crispino.

9' Andria pericolosa: un azione partita dalle retrovie si conclude con una parata del portiere di casa. Lattanzio non riesce a calciare in porta un pallone servitogli dalla destra. Andria più coraggiosa rispetto ad inizio partita.

13' Taurino sbaglia a tu per tu con Crispino. Toksic sbaglia un passaggio in avanti, la Fidelis ne approfitta e Taurino si rende ancora pericoloso. Prima batte Petta e poi calcia in porta. Provvidenziale l'uscita di Crispino che mette in angolo.

19' Fidelis ancora avanti in questa fase della partita. Lattanzio tira male un pallone arrivatogli da un' importante progressione di Taurino. Buona la sua impronta nel match fino ad'ora.

20' Palla in profondità di Toksic, ma D'Ursi non ci arriva per poco.

24' Gol annullato alla Fidelis. Abruzzese insacca in rete ed esulta ma l'arbitro ferma tutto per un presunto fallo in attacco. Risultato quindi ancora fermo sullo 0-0, quando siamo quasi alla mezz'ora.

28' Altra azione offensiva della Fidelis. Di Cosmo in area per Taurino che serve di Testa Tiritiello. Il difensore biancozzurro calcia però alto.

31' Altro gol annullato alla Fidelis, stavolta per fuorigioco di Lattanzio. L'attaccante andriese aveva segnato con un bel colpo di testa, insaccando un pallone proveniente dalla sinistra. Sua, però, la posizione di off-side.

37' Tiro dai 20 metri di Risolo. Ruba palla alla difesa e calcia. Il pallone, tuttavia, finisce alto.

43' Fidelis ancora una volta pericolosa in attacco. Taurino calcia in porta al limite dell'area, ma un lucido Crispino para. Palla successivamente finita in calcio d'angolo.

45' Finisce qui il primo tempo. Senza recupero, l'arbitro manda le due squadre negli spogliatoi. Terminano così dei vivacissimi 45 minuti che hanno visto annullati due gol alla Fidelis e varie occasioni d'attacco da ambo le parti. Partita vivace fino a questo punto. Da segnalare, inoltre, il bel clima di sport che si registra qui al Ventura, con tanti tifosi a supporto della propria squadra.

_____________________

45' Seconda frazione cominciata.

51' Giron salva sulla linea! Taurino parte in contropiede, scarica e riceve in area. L'attaccante biacoazzurro calcia in porta ma, a portiere battuto, Giron salva sulla linea e nega la gioia del vantaggio alla Fidelis.

54' Gol nnullato al Bisceglie. D'Ursi ribadisce in porta un assist da calcio di punizione ma l'arbitro annulla la terza rete dell'incontro per una posizione di off-side dello stesso attaccante neroazzurrotellato.

58' Solo l'Andria all'attacco in questa frazione di gara. La squadra è andata di nuovo vicino al vantaggio. Di Cosmo tira dai 25 metri, Crispino è incerto nella parata e in area di rigore succede di tutto, fin quando Taurino col tacco appoggia ad un Di Cosmo che sbaglia nella conclusione.

66' Rigore per il Bisceglie. Fallo di Tiritiello che alza troppo la gamba secondo il direttore di gara. Giallo per lui.

67' Gol del Bisceglie. D'Ursi spiazza Maurantonio e firma il vantaggio biscegliese.

72' Rigore per la Fidelis! Di Cosmo entra in area e cade. L' arbitro fischia il rigore per gli ospiti. Taurino alla battuta.

73' Pareggio Fidelis! Taurino non sbaglia dagli undici metri e rimette la partita in equilibrio. La Fidelis festeggia sotto il settore ospiti del 'Ventura'.

78' Bella la girata in area del nuovo entrato Cappiello. L'attaccante, però, calcia di non molto a lato.

86' Entrambe le squadre vogliono portar a casa la vittoria. La Fidelis sembra più determinata in questi ultimi minuti di gara.

90'+ 6 Fine del match

TABELLINO LIVE

BISCEGLIE - FIDELIS ANDRIA 1-1

BISCEGLIE (3-5-2): 1 Crispino; 15 Delvino, 5 Petta, 24 Markic; 7 D'Ursi (87' - Diallo), 21 Risolo, 10 Toskic, 16 Prezioso, 13 Giron; 25 Azzi, 9 Jovanovic (80' - Ayina)

A disposizione: 12 Vassallo; 22 Alberga, 2 Colella, 3 Russo, 4 Diallo, 8 Pirolo, 11 D'Ancora, 14 Ayina, 17 Montinaro, 19 Vrdoljak, 23 Migliavacca.

Allenatore: Fabio Liverani.

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): 1 Maurantonio; 19 Celli, 21 Abruzzese, 5 Colella; 14 Tiritiello, 20 Di Cosmo (91' - Nadarevic), 25 Quinto, 3 Lobosco, 32 Lancini; 28 Taurino (77' - Cappiello), 10 Lattanzio ( 62' - Croce).

A disposizione: 22 Cilli, 2 Tartaglia, 9 Croce, 13 Scaringella, 16 Cappiello, 18 Ippedico, 23 Sisto, 24 Liguori, 26 Scalera, 29 Nadarevic, 30 Camporeale, 34 Turi.

Allenatore: Aldo Papagni.

ARBITRO: Lorenzo Maggioni di Lecco

ASSISTENTI: Filippo Barcigli di Valdarno e Lorenzo Li Volsi di Firenze

NOTE

Reti: /

Ammoniti: 55' Delvino (BIS), Tiritiello (FID)

Espulsi: /

Angoli: /

Recupero: 6' (s.t.)

Spettatori: n.c.