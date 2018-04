Fidelis, Papagni: «Risultato importante a Bisceglie. Contro l'Akragas la partita più difficile»

Pasqua passata con positività quella della Fidelis, che al "Ventura" conquista un punto fondamentale in vista della rincorsa alla salvezza.

Papagni lo conferma: «È un punto importante contro una squadra che mi aveva fatto un'ottima impressione sia sotto il profilo del gioco che di intensità. Siamo contenti di aver conquistato questo punto, soprattutto per via dei problemi che aveva di formazione. I ragazzi hanno compreso che attraverso il sacrificio e l'aiuto reciproco si può ottenere quello che è il più importante: la salvezza. Siamo sulla strada giusta».

Gara che ha visto l'Andria sprecare un mucchio di occasioni, passare in svantaggio, ma continuare con carattere a crederci: «Essere andati sotto dopo una grande primo tempo e l'occasione clamorosamente fallita nel secondo mi ha decisamente colto di sorpresa, ma dopo la rimonta di Lecce e contro la Sicula avevamo la giusta motivazione per continuare a cercare un risultato positivo. Sono contento per come ha risposto la squadra anche a livello tattico».

Infine, il prossimo week-end arriva l'Akragas al Degli Ulivi. Un'occasione, probabilmente, per chiudere definitivamente la pratica salvezza: «Per domenica prossima crediamo e speriamo di recuperare dei calciatori, anche perché avremo la partita più difficile delle ultime 5 gare. Contro l'Akragas dobbiamo dimostrare di essere dei professionisti. Le loro ultime partite dimostrano che sono una squadra da non sottovalutare e la mia esperienza dimostra che si possono subire delle batoste non indifferenti».