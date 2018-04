La Fidelis in campo con i papà

«Se vogliamo cambiare lo sport e il mondo più in generale, dobbiamo partire dai bambini».

Queste le parole con cui ha concluso l'evento di ieri pomeriggio, presso l'oratorio della parrocchia Cuore Immacolato di Maria, mister Aldo Papagni. Pomeriggio passato assieme all'I.C. "Verdi-Cafaro", sempre molto vicino alla Fidelis e a questo tipo di iniziative. L'obbiettivo? Celebrare la figura del papà, la cui festa si è festeggiata il 19 marzo, al fine di coinvolgere la città e farla sentire vicino alla squadra, come da sempre voluto dalla Fidelis.

I genitori si sono cimentati in alcune partite di calcio, con la partecipazione attiva del mister e di tre calciatori biancoazzurri: Cappiello, Lancini e Di Cosmo. Anche sotto la pioggia, il divertimento non è mancato e lo spirito conviviale si è trasferito in uno dei saloni parrocchiali, dove un buffet ha deliziato le tante persone presenti.

Un'altra bella iniziativa messa in atto dalla Fidelis Andria, con la creazione di un ormai affermato connubio vincente con la comunità scolastica del Verdi-Cafaro, nella quale Papagni ha colto l'occasione per un altro invito alla città tutta: «Nella vita è importante non mollare mai e fare di tutto per salvarsi", inevitabile l'aggancio alla stagione corrente della Fidelis».