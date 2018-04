Fidelis, Papagni pre-Akragas: «Gara da non sottovalutare»

Vigilia di un match fondamentale per l'economia della stagione della Fidelis. Al Degli Ulivi arriva un'Akragas apparentemente già retrocessa ma, sin quando la matematica non emanerà la sentenza irrevocabile, i siciliani sono ancora una squadra temibile.

Lo ha confermato lo stesso Aldo Papagni nella conferenza stampa di questa mattina: «Il pareggio contro il Cosenza e le due sconfitte di misura in casa confermano che l'Akragas è una squadra viva. Sarà una delle partite più problematiche e importanti della nostra stagione».

Qualche recupero in formazione, ma la rosa della Fidelis non è ancora al completo dopo un'altra settimana turbolenta sotto l'aspetto degli infortuni: «Di Cosmo è out, Esposito ha lavorato tutta la settimana con noi, mentre oggi sono tornati ad allenarsi Lancini e Taurino dopo 5 giorni di stop. Abruzzese ha accusato una contrattura all'ultimo momento, ma potrebbe essere comunque della gara anche se oggi ha fatto solo una corsetta. Per quanto riguarda la porta, invece, sicuramente ci sarà Cilli fra i pali con Maurantonio che siederà in panchina. Non voglio fare pre-tattica, ma non abbiamo ancora deciso la formazione che scenderà in campo domani».

Infine uno sguardo al momento della squadra ed al suo futuro: «Da un bel po' stiamo disputando ottime gare e abbiamo un’identità ben definita. Questa consapevolezza ci permette di lavorare serenamente. Salvezza? Ce la giocheremo fino alla fine, ma intanto dobbiamo pensare a far punti domani. Con la compattezza del gruppo, le nostre idee ed il pubblico che ci ritroviamo, che a Bisceglie tra l'altro è stato fantastico, abbiamo tutte le carte in regola per farcela».