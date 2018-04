Fidelis - Akragas 1-0: fine primo tempo

Appuntamento importante, se non fondamentale quello di quest'oggi al Degli Ulivi. La Fidelis ospita la "Cenerentola" Akragas in uno scontro salvezza da non sottovalutare e con dei punti in palio da mettere assolutamente in saccoccia in vista di maggio. Dopo un fine marzo da incorniciare, la squadra di Papagni deve assolutamente confermarsi sotto gli occhi dei propri tifosi ed ottenere un successo cruciale per l'economia del campionato.

A breve cronaca e tabellino live del match. Di seguito, intanto, le formazioni ufficiali.

CRONACA LIVE

0' Partita iniziata.

1' Azione in verticale della Fidelis, Lattanzio, su suggerimento di Taurino, protegge la sfera, serve a rimorchio Piccinni che con il destro impegna Lo Monaco alla prima parata della sfida.

6' Cross dalla sinistra di Lancini sul primo palo, girata di testa di Lattanzio: Lo Monaco blocca.

19' Grossa plla goal per la Fidelis. Ancora un bel cross di Lancini dalla sinistra, Longo si inserisce con i tempi giusti, colpisce di sinistro, ma la sfera si stampa sulla traversa. In seconda battuta ci prova anche Piccinni, ma il suo colpo di testa viene messo in angolo da Lo Monaco.

26' Vantaggio Fidelis. Taurino batte benissimo un calcio di punizione dalla trequarti sinistra; palla sul secondo palo, Colella ci crede, indovina la traiettoria ed insacca di testa.

28' Risponde l'Akragas con un tiro di Camarà da fuori area: Cilli blocca in due tempi.

34' Azione in orizzontale della Fidelis, che termina con un destro rasoterra di Taurino parato in tuffo da Lo Monaco.

45' Fine primo tempo



TABELLINO LIVE

FIDELIS ANDRIA - AKRAGAS 1-0 (FINE PRIMO TEMPO)

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): 22 Cilli; 5 Colella, 21 Abruzzese, 19 Celli; 14 Tiritiello, 8 Piccinni, 25 Quinto, 7 Longo, 32 Lancini; 10 Lattanzio, 28 Taurino.

A disposizione: 1 Maurantonio, 2 Tartaglia, 3 Lobosco, 9 Croce, 13 Scaringella, 16 Cappiello, 17 Esposito, 18 Ippedico, 24 Liguori, 26 Scalera, 29 Nadarevic, 34 Turi.

Allenatore: Aldo Papagni

AKRAGAS (3-5-2): 12 Lo Monaco; 14 Danese, 13 Ioio, 6 Mileto; 11 Pastore, 8 Zibert, 5 Caternicchia, 18 Navas, 17 Saitta; 24 Moreo, 10 Camarà.

A disposizione: 1 Vono, 3 Raucci, 9 Dammacco, 15 Pisani, 16 Minacori, 19 Giorgio, 27 Canale, 29 Bramati.

Allenatore: Leo Criaco.

ARBITRO: Matteo Gualtieri di Asti

ASSITENTI: Alessandro Lombardi di Castellammare di Stabia e Rosario Caso di Nocera Inferiore.

NOTE

Reti: 26' Colella (FA)

Ammoniti: /

Espulsi: /

Angoli: 6-0

Recupero: /

Spettatori: 1.416 (1.019 abbonati) per un incasso di € 9.532,70.