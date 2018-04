Grande inizio di 2018 per i fratelli Ilaria e Giovanni Tesse

Il 2018 comincia cosi come si era concluso il 2017: 3 medaglie d'oro in poco più un mese per i fratelli Ilaria (2006) e Giovanni Tesse (2004).

I giovanissimi campioni di CLASSE A categoria 14/15 (detentori del titolo "Campioni Italiani 2017", il più importante titolo nazionale di danza sportiva guadagnato a Rimini il 13 luglio scorso) portano a casa prima la "Super Coppa Puglia", la Gara Internazionale "Caserta Open" ed infine si aggiudicano il "Campionato Regionale 2018".

Le 3 competizioni sono state organizzate dalla FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva) riconosciuta dal CONI. I giovanissimi atleti si sono imposti agli occhi della Giuria per precisione,fluidità ed eleganza riuscendo così,agevolmente a battere coppie di ballerini giunti da tutta Italia. Nelle competizioni primo posto netto,confermato dalla prima posizione ottenuta in tutti e 5 i balli previsti: samba, cha cha, rumba, paso doble e jive.

Ringraziamento più che doveroso per due nomi importanti della danza sportiva "maestri" Danya Loffredo e Domenico Dicorato della "Corazon Loco Barletta" che curano con direttive scrupolose la crescita tecnica dei giovanissimi talenti già dal 2014. Inoltre qualche settimana fa si è disputato il trofeo "Colombo" a Bologna, capoluogo dell'Emilia Romagna, da sempre patria del ballo non soltanto in Italia. La più importante competizione di danza sportiva organizzata dalla World Dance Sport Federation (Federazione Mondiale) in collaborazione con la FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva) per qualità e per numero di partecipanti ha visto la partecipazione di 335 coppie arrivate a Bologna da tutti i 5 continenti.

Nella categoria 14/15 anni,dopo aver superato brillantemente ben 4 turni,gli atleti Giovanni e Ilaria Tesse,13 e 11 anni,i più giovani degli atleti,già Campioni Italiani di categoria,portano a casa un ottimo ottavo posto nella classifica mondiale finale.