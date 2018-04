Mentre si avvicina l'appuntamento del prossimo week-end, quando la Fidelis farà visita al Trapani, riviviamo le emozioni del successo dei biancazzurri con la photogallery della sfida andata in scena domenica scorsa al Degli Ulivi. La squadra di Papagni ha battuto per 1-0 l'Akragas grazie ad un goal di Colella, avvicinandosi in maniera decisa al conseguimento dell'obiettivo salvezza. Foto a cura di Vincenzo Fasanella