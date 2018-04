Fidelis, Papagni pre-Trapani: «Gara che ci permette di non abbassare il livello di attenzione»

Vigilia di un'altra gara difficile per la Fidelis, che già si trova in Sicilia. Sfida al Trapani in lotta per la promozione in Serie B e reduce da una dura sconfitta in Puglia contro la Virtus Francavilla.

«Le ultime gare sono tutte contro squadre importanti e questo deve essere un segnale per noi al fine di non abbassare l'attenzione - ha dichiarato mister Aldo Papagni in conferenza pre-gara - Il match contro il Trapani ci consentirà di comprendere se la strada intrapresa nell'ultimo mese è quella giusta e siamo consapevoli di poter fare bene».

Probabile qualche assenza, oltre a quella dello squalificato Celli: «Taurino non si è allenato, Turi e Scaringella hanno qualche problemino - ma Papagni rassicura - siamo abituati a questo tipo di situazioni e sono sicuro che l'Andria si presenterà con una formazione in grado di affrontare al meglio il Trapani».

Gara in programma domani pomeriggio alle ore 14.30.