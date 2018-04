Trapani – Fidelis: volare in Sicilia e cercare il colpaccio salvezza

Punti. Questa è la parola che perseguita le menti di calciatori e tifosi biancoazzurri. Ancora una volta, infatti, la Fidelis scenderà in campo con la voglia e la determinazione di ottenere il massimo risultato possibile, consapevole della difficoltà della gara e cosciente, quindi, di dover affrontare una squadra con un organico di tutto rispetto. La salvezza sul campo, infatti, non è ancora arrivata. A Trapani, città la cui storia dice anche greco, la Fidelis ci è arrivata con un volo diretto da Bari. Partita ieri, la squadra di mister Papagni, come il troiano Enea, protagonista in più apparizioni in questa città nel corso dell’Eneide di Virgilio e che riuscì a svolgere i suoi compiti in codesta località siciliana, si è fermata in ritiro proprio in quel di Catania. Sempre riprendendo un ormai classico riferimento storico di presentazione-gara, la Fidelis potrà compiere un'impresa, proprio come Cartaginesi e Romani ci riuscirono in passato a Trapani e in Sicilia più in generale, che calmerebbe quasi completamente le acque all’interno dell’ambiente federiciano. Suggestioni storico/mitologiche a parte, si spera che la Fidelis possa tornare a casa con un risultato soddisfacente e meritevole, continuando la striscia positiva di risultati e avvicinando la tanto attesa salvezza.

La settimana che ha vissuto la Fidelis è stata serena, parlando di risultati, ma allo stesso tempo apprensiva per alcune situazioni di salute di alcuni calciatori biancoazzurri. In particolare parliamo di Longo, Di Cosmo, Turi, Taurino e Matera, che hanno messo in difficoltà Papagni anche nello scegliere la formazione. Scelte forzate, quindi, in difesa e a centrocampo. La Fidelis dovrebbe scendere in campo col consueto 3-5-2. In porta l’estremo difensore Maurantonio. Difesa a tre con un probabile ritorno di Tartaglia lungo la fascia opposta a quella di Colella, il quale con tutta probabilità dovrebbe partire dal 1’. Entrambi affiancheranno lo stopper Abruzzese. A centrocampo, obbligate saranno le scelte di Piccinni ed Esposito in mediana, mentre Tiritiello e Lancini scaleranno a centrocampo e agiranno da esterni. Quinto, poi, che con l’arrivo di Abruzzese è scalato a centrocampo, occuperà la posizione di centrale di reparto.

I padroni di casa, invece, vengono da una netta sconfitta per 2-0 in casa della Virtus Francavilla e vorranno riscattarsi sul campo, vista la loro posizione di classifica e Catania e Lecce pronte ad allungare in caso di un loro passo falso. La squadra dovrebbe schierarsi a specchio con la Fidelis. 3-5-2 per gli uomini di Calori. In porta sempre Furlan. Trio di difesa costituito da Fazio, Pagliarulo e Drudi. A centrocampo alcune novità rispetto alla gara di Francavilla. Tornano Marras, Corapi e Rizzo, tutti recuperati e tutti a disposizione per oggi. Scarsella agirà da centrale di centrocampo, andando ad affiancare Palumbo in mediana. In attacco, invece, il tandem offensivo sarà formato da Evacuo e Polidori. Entrambi sono due giocatori da tenere molto sotto controllo e per i quali la Fidelis dovrà tenere gli occhi aperti.

Tenere gli occhi aperti e non perdere concentrazione e lucidità saranno altri due fattori da conservare e da prendere in considerazione in vista degli ultimi e difficili impegni stagionali. Come Enea, come i Romani e come i Cartaginesi, la Fidelis già sbarcata a Trapani, dovrà giocare la partita come se non si avesse nulla da perdere. Tornare da Trapani con almeno un punto, sarebbe molto positivo e incoraggiante per una squadra debole e che risente dell’umore della piazza. In campo si dovrà dare tutto, poi verrà il risultato. L’importante in questi ultimi match complicati, sarà dimostrare di esserci. Si potrà vincere, si potrà perdere, ma la squadra dovrà mangiare l’erba e mostrare gli attributi. Solo così si potranno vincere le partite, solo così si potrà rafforzare il rapporto coi tifosi, solo così si potrà raggiungere l’obbiettivo chiamato permanenza di categoria.