Trapani - Fidelis 1-1 (ST): ultimi 10 minuti di gara

Anche un punto sarebbe fondamentale. Anche un punto potrebbe valere una grossa fetta di salvezza e la Fidelis è pronta per guadagnarselo stringendo i denti. Al "Provinciale" di Trapani va in scena la sfida tra i siciliani padroni di casa e la squadra di Papagni, match valevole per la 35^ giornata del Girone C di Serie C.

A breve cronaca e tabellino live della sfida. Di seguito le formazioni ufficiali.

CRONACA LIVE

0' Match iniziato

4' Subito vantaggio Fidelis! Calcio di punizione battuto dalla destra dell'area di rigore siciliana. Palla al bacio di Lattanzio per Quinto che di testa insacca!

12' Dopo una serie di azioni pericolose, ma poco proficue, del Trapani, torna a farsi pericolosa la Fidelis: conclusione di Taurino in area di rigore, Furlan para in due tempi.

17' Calcio di punizione battuto da destra da Corapi: colpo di testa in area di Evacuo, palla però alta sopra la traversa.

21' Azione simile a quella precedente del Trapani. Corapi questa volta batte il calcio di punizione sul secondo palo, dove sopraggiunge Polidori, colpisce di testa, ma la sfera si spegne sull'esterno della rete.

22' Pareggio Trapani. Cross dalla sinistra di Palumbo, Colella, in area di rigore, cerca di anticipare il proprio avversario ma finisce per alzare una palombella che manda fuori tempo Cilli in uscita; Abruzzese prova a salvare il campanile diretto in porta, ma finisce per accompagnare solo la sfera in porta. Fidelis sfortunata.

30' Momento di grande pressione per il Trapani. Fidelis che attualmente non riesce a venir fuori dalla propria metà campo.

42' Assolo di Tiritiello sulla trequarti: conclusione da fuori, palla alta sopra la traversa



45'+2' Fine primo tempo



______________________



45' Secondo tempo iniziato



60' Goal annullato al Trapani. Marras mette al centro una gran palla, sponda di Scarsella di testa per Evacuo che insacca a sua volta con un'incornata in tuffo a due passi dalla porta, ma il guardalinee segnala una posizione irregolare del numero 9 siciliano.



70' Punizione dai 30 metri di Lattanzio: palla di poco alta sopra la traversa





TABELLINO LIVE

TRAPANI - FIDELIS ANDRIA 1-1 (LIVE SECONDO TEMPO)

TRAPANI (3-5-2): 27 Furlan; 4 Pagliarulo, 13 Fazio, 5 Drudi; 26 Marras, 30 Corapi (85' - 18 Girasole), 6 Scarsella (72' - 3 Rizzo), 8 Bastoni, 20 Palumbo; 10 Polidori (72' - 11 Murano), 9 Evacuo.

A disposizione: 1 Pacini, 12 Ferrara, 3 Rizzo, 11 Murano, 15 Dambros, 16 Steffè, 17 Canino, 18 Girasole, 25 Aloi, 29 Culcasi, 31 Musso.

Allenatore: Alessandro Calori

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): 22 Cilli; 2 Tartaglia, 21 Abruzzese, 5 Colella; 14 Tiritiello, 8 Piccinni, 25 Quinto, 17 Esposito (67' - 3 Lobosco), 32 Lancini; 28 Taurino (81' - 29 Nadarevic), 10 Lattanzio (86' - 16 Cappiello).

A disposizione: 1 Maurantonio, 3 Lobosco, 9 Croce 13 Scaringella, 16 Cappiello, 18 Ippedico, 24 Liguori, 26 Scalera, 29 Nadarevic.

Allenatore: Aldo Papagni.

ARBITRO: Federico Dionisi di L'Aquila

ASSISTENTI: Simone Assante di Frosinone e Tiziano Notarangelo di Cassino

NOTE

Reti: 4' Quinto (FA); 22' Colella aut. (TR)

Ammoniti: 43' Fazio (TR); 50' Tiritiello (FA); 55' Drudi (TR); 58' Colella (FA); 60' Palumbo (TR); 69' Coprai (TR)

Espulsi: /

Angoli: 10-0

Recupero: 2' p.t.

Spettatori: 3550