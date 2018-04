Fidelis, Tiritiello rinnova per altre due stagioni

Gran colpo in prospettiva per la Fidelis: Andrea Tiritiello ha prolungato il suo contratto sino al 2020.

Ad annunciarlo è la stessa società attraverso un comunicato ufficiale. Oltre a poter eventualmente diventare un giocatore di riferimento per il sodalizio azzurro, il difensore classe '95 sarà indubbiamente richiestissimo durante la prossima finestra di mercato estiva, dato l'ottimo finale di stagione. Il suo prolungamento di contratto permetterà quindi alla Fidelis di coprirsi le spalle in caso di agguati di altre squadre.



Quest'anno, con la maglia della Fidelis, Andrea Tiritiello ha totalizzato 26 presenze (compresa Coppa Italia Serie C) e siglato 3 reti in maglia biancazzurra.