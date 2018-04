È il 53’ di Atletico Orta Nova - Virtus Andria, il punteggio è sullo 0-1 e l’arbitro (Salvatore Montanaro della sezione di Taranto) si rende protagonista in negativo del match, assegnando un gol fantasma alla formazione di casa. La palla, infatti, viene calciata da un attaccante della formazione foggiana sull’esterno della rete. Nonostante le veementi proteste in campo, però, il direttore di gara convalida il gol e cambia le sorti della gara, compromettendo di conseguenza anche il raggiungimento degli obbiettivi che la Virtus si era prefissata ad inizio stagione, proprio come asserito dal pres. Marian Razvan Gecaleanu ai nostri microfoni: «Con questa vittoria loro ora sono a quota 45 punti, tre in più di noi, a tre giornate dalla fine e con un nostro distacco di 10 punti dalla seconda, ciò non ci permette di partecipare ai play-off. Posso dire che ci ha letteralmente condizionato la stagione, non voglio credere che sia stato fatto volontariamente, ma sicuramente non mi è mai successo di vedere questo da quando sono a capo della società».

La squadra, anche se molto arrabbiata e delusa, in campo si è comportata distintamente: «La mia squadra si è comportata educatamente, protestando nella norma e senza ricevere provvedimenti disciplinali, al contrario di altre formazioni del nostro girone».

L’accaduto non può passare inosservato e la società, infatti, sta cercando di intervenire in merito, anche solo per comprendere le motivazioni che hanno spinto il direttore di gara a convalidare il ‘gol’: «Avevamo richiesto, oltre al commissario di campo, anche un arbitro di spessore, che invece ha dimostrato di dover far ben altro nella vita. Già da due giorni, con i nostri avvocati, stiamo preparando i relativi documenti da inviare in federazione, ma l’unico modo per ottenere qualcosa sarà l’ammissione di errore tecnico da parte dell’arbitro. Qualsiasi ricorso, anche con prova televisiva, sarebbe inutile».

La squadra, ancora delusa e arrabbiata dall’episodio, domenica ospiterà l’Atletico Acquaviva, 9^ in graduatoria a quota 41 punti: «Lo spirito per affrontare la gara lo vedremo in settimana, sarà un altro scontro diretto, avendo loro un solo punto in meno rispetto a noi. Sono una squadra motivata e molto esperta. Sicuramente scenderemo in campo per la vittoria. Siamo una squadra di professionisti, in campo e fuori e possiamo mettere in difficoltà tutti».

Il presidente conclude con un appello: «C’è bisogno che questa vicenda abbia un importante risvolto, anche mediatico. Da fuori è facile parlare, ma non auguro a nessuno ciò che è capitato a noi».

Si spera, per il bene di una valida società sportiva del territorio, che questa possa continuare la stagione con ulteriori soddisfazioni a livello societario, in campo e non.