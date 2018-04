Presentata la IV edizione del torneo di calcio giovanile "Castel del Monte"

Presentata oggi nella sala Giunta del Palazzo di Città, la IV edizione del Torneo di calcio giovanile “Castel del Monte,” organizzato dalla Victor Andria, società di calcio giovanile presieduta dal dott. Michele Ricciardi. Il torneo coinvolgerà le formazioni giovanili di squadre professionistiche del calibro di Bari, Foggia e Monopoli, oltre che la Soccer Dream di Lecce.

Il torneo si svolgerà allo stadio degli Ulivi di Andria mercoledì 25 aprile 2018,con inizio alle ore 9.00.

La conferenza stampa è stata introdotta dal Sindaco, avv. Nicola Giorgino, che ha rimarcato l'importanza di attività sportive come quelle assicurate da anni dalla Victor che, con passione e dedizione, svolge un'opera meritoria a tutto vantaggio, anche pedagogico ed educativo, delle giovani generazioni.

Il Presidente della Victor, dott. Michele Ricciardi, ha sottolineato il «grosso amore e la grossa passione nutrita per i giovani calciatori e che muovono le attività della Vitor e gli sforzi anche organizzativi che questo torneo comporta. Il calcio giovanile fatto con competenza, serietà e programmazione e che mette al centro della attenzione i giovani atleti è un vero e proprio marchio di fabbrica della Victor e del Torneo stesso, sostenuto economicamente dalla Didaco e dalla Bcc di Andria,e al quale sono iscritte squadre giovanili di società professionistiche importanti. Per questo ci aspettiamo una IV edizione entusiasmante e ricca di partecipazione da parte della città».

Alla conferenza stampa è intervenuto anche il Vice Presidente della Victor, dott. Sabino Napolitano che ha sottolineato «il particolare rigore conil quale educhiamo i giovani calciatori a coltivare la loro passione ed educhiamo anche i loro genitori a tenere, fuori del campo,comportamenti corretti e pedagogici nei confronti dei loro figli e degli altrigiovani calciatori. Tutti devono rispettare le tappe evolutive di questi bambini che diventano ragazzi e vengono formati ai valori sani dello sport senza dover subire pressioni enormi».

Tra i saluti anche quello dell'assessore alla Pubblica Istruzione, avv. Paola Albo, e dei rappresentanti delle giovanili della AS Calcio Bari.

Concludendo l'assessore allo Sport, avv. Michele Lopetuso, si è detto «felice per aver contribuito con le strutture sportive comunali, in questo caso con lo Stadio, alla organizzazione di questo IV Torneo che aiuta così a diffondere in città i valori autentici dello sport, e del calcio in particolare».