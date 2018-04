Vigilia di terzultima gara di campionato, la penultima in casa. La Fidelis è pronta ad affrontare il Matera per percorrere un altro passo importante sul cammino verso la salvezza. Mister Aldo Papagni come sempre fiducioso in vista del match, nonostante un'infermeria che continua ad essere affollata. Di seguito le parole del tecnico della Fidelis ai microfoni della nostra redazione.