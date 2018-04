Fidelis – Matera: un’Andria schiaccia sassi per conquistare la salvezza

22/03/18 – 22/04/18. Un mese fa la Fidelis apprendeva la tragica scomparsa di Marco Nesta, cuore pulsante della tifoseria andriese (curva che ha realizzato oggi una speciale coreografia in sua memoria) e faceva la corsara al “Via del Mare” di Lecce, ottenendo un punto d’oro ai fini del raggiungimento dell’obiettivo stagionale chiamato salvezza. Da quel momento i biancoazzurri non si sono più fermati, consolidando una media punti da play-off. Mancano solo tre partite alla fine di questa stagione e la Fidelis è tenuta a sbagliare il meno possibile, seppur siano gare non affatto facili da affrontare.

L’avversario di oggi è il lucano Matera. Matera, città nota per i suoi “sassi” e centro cittadino più importante dell’intera regione Basilicata, purtroppo, nell’ultima settimana è stata scossa pesantemente da alcune penalizzazioni inflitte dalla Lega alla società del patron Colummella, per motivi riguardanti i mancati pagamenti degli stipendi dei propri tesserati. Sono 9 i punti di penalizzazione finora inflitti alla squadra di Auteri, la quale è ormai fuori dalla zona play-off e in attesa di altre probabili defezioni che andrebbero decisamente a compromettere e a rovinare una buona stagione fin qui compiuta. I ragazzi, comprensibilmente, sono molto scossi psicologicamente e giocheranno con una rosa molto rimaneggiata. Numerosi sono, infatti, gli indisponibili, 6 i fuori rosa (Stendardo, Angelo, Urso, Taccogna, Strambelli, Giovinco) e 2 gli infortunati (Maciucca, Battista). A loro, poi, si aggiunge lo squalificato De Falco. La squadra nell’ultimo turno ha ottenuto un pareggio in casa della Virtus Francavilla allenata da Gaetano D’Agostino, comparsa della Fidelis nella stagione 2014/2015.

Il Matera dovrebbe schierarsi con un 3-4-3. In porta Golubovic. Difesa a tre con De Franco centrale, affiancato da Buschiazzo a destra e Scognamillo a sinistra. A centrocampo, invece, Maimone e Casoli agiranno da centrali, mentre Salandria e Sernicola come esterni di reparto. In attacco, infine, il tridente offensivo sarà costituito da Sartore, Tiscione e Di Livio, che proveranno a mettere in difficoltà la difesa dei federiciani.

La Fidelis viene da un periodo abbastanza positivo, sta macinando punti e vede la salvezza sempre più vicina. Tra i ragazzi si è creata compattezza, il gruppo sembra quindi unito e pronto ad affrontare questi ultimi insidiosi impegni che l’aspetta. Il pareggio di Trapani di domenica scorsa è la prova che la squadra c’è vuole dimostrare il proprio valore, ovunque.

Gli uomini di mister Papagni, ancora messo in difficoltà da alcune assenze, scenderanno in campo col ormai classico 3-5-2. In porta molto probabilmente rivedremo Cilli. Difesa a tre con Abruzzese centrale, affiancato da Celli e Colella. A centrocampo, invece, Piccinni ed Esposito giocheranno in mediana, andando ad affiancare Quinto, centrale di reparto. Sugli esterni troveremo Tartaglia e Lancini, mentre in attacco il classico tandem offensivo verrà formato con ogni probabilità da Lattanzio e Croce.

La Fidelis sta percorrendo la giusta strada, la strada che porterà all’obiettivo salvezza. C’è bisogno, però, di continuare dritto per questa, senza deviazioni e senza cadere in tentazioni. Oggi più che mai si può e si deve colpire l’avversario, un avversario in difficoltà, proprio come un leone fa con la sua preda. La preda quest’oggi si chiama Matera, la preda sono i “sassi” e ci sarà bisogno di un'apposita macchina distruttrice affinché si possa vincere e portare a casa la salvezza.

Ci sarà, quindi, bisogno di una macchina schiaccia sassi quest’oggi al Degli Ulivi.

Appuntamento alle ore 18.30.