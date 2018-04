Indubbiamente la conferenza pre-gara più importante della stagione. Domani la Fidelis farà visita al Rende, ma con un occhio al risultato di Lecce dove la Paganese dovrà assolutamente vincere per non regalare la matematica salvezza con una giornata d'anticipo agli andriesi. Mister Aldo Papagni però predica calma e concentrazione ai suoi, elogiando un Rende che considera un esempio per la sua squadra, data la stagione messa in atto dai calabresi. Non mancano gli infortuni, ovviamente, problema che l'Andria sarà costretta ancora una volta ad affrontare.