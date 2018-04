Rende - Fidelis 1-1: e che salvezza sia!

Vincere o quantomeno far meglio (al massimo emulare) della Paganese a Lecce e poi si potrà gridare alla salvezza. La Fidelis fa visita al Rende nella penultima giornata di questa stagione 2017/2018. L'obiettivo minimo stagionale è davvero ad un passo e riuscire a farlo prima dell'ultima di campionato metterebbe tutti gli animi andriesi in pace. Contro un Rende in ottica play-off, non ancora certo di andare agli spareggi promozione e per questo un avversario da temere. Di seguito la cronaca ed il tabellino live della sfida.

CRONACA

0': Il Rende batte il calcio d'inizio e dà il via al match.

12' Pochissime emozioni fin'ora. Lunga fase di studio per le due formazioni. Entrambe le squadre cercano di rendersi pericolose, ma senza soluzioni concrete.

19' Sforbiciata di Vivacqua per il Rende. Non male l'acrobazia del calciatore biancorosso, ma l'arbitro ferma il gioco per il primo off-side della partita.

20' La prima azione degna di nota, fino a questo punto, è targata Fidelis. Punizione sulla destra per i biancoazzurri, palla che finisce tra i piedi di Abruzzese sulla fascia opposta, questo scarica per Esposito che crossa al centro dell'area, ma non ci arriva nessuno. Palla quindi sul fondo.

26' Altro calcio di punizione battuto da Abruzzese. La palla arriva a Matera che crossa in mezzo. Il pallone spaventa la difesa, ma Santoro ferma tutto per off-side del centrocampista andriese.

30' Calcio d'angolo per la Fidelis, battuto da Matera. La palla arriva sulla testa di Lattanzio. L'attaccante andriese, che era in posizione defilata, manda la palla sul fondo.

34' Viteritti crossa dalla destra. Situazione confusionaria in area di rigore andriese, ma la Fidelis riesce a liberarsi dal pericolo rennitano con Abruzzese che spazza in qualche modo.

37' Il Rende sembra più cattivo in questi ultimi minuti, la Fidelis, tuttavia, riesce a difendersi con ordine.

46' Fallo di Piccinni su Franco. Giallo per lui.

45'+2' Termina qui il primo tempo di Rende - Fidelis Andria, dopo due minuti di recupero concessi dal signor Santoro di Messina. Non una bella partita fin'ora. Complice forse anche il caldo, le due squadre non sono riuscite a rendersi molto pericolose. Viste le pochissime emozioni, ci si aspetta un secondo tempo più avvincente. La Paganese, nel frattempo, è in svantaggio per una rete a zero al "Via del Mare" di Lecce. Risultato molto importante per la Fidelis ai fini del raggiungimento della salvezza. Appuntamento, quindi, alla seconda frazione di gara.

-----------------------------

45' Seconda frazione cominciata.

46' Subito pericolosa la Fidelis. Cross di Tartaglia al centro dell'area, Sanzone prende la palla e la manda in calcio d'angolo con una scivolata insidiosa per de Brasi. Sugli sviluppi di questo, Matera prova il tiro dalla distanza, ma la palla termina sul fondo.

49' Altro tiro di Matera, debole però. Il Rende ne approfitta con una ripartenza. Franco crossa dalla distanza in area di rigore avversaria, il compagno Ferreira colpisce, ma manda fuori.

56' GOL DELLA FIDELIS: incursione di Longo che crossa al centro, Lattanzio con uno stacco di testa insacca in rete e porta la Fidelis in vantaggio. De Brasi battuto.

64' Bel secondo tempo fino ad'ora. La Fidelis sembra più pericolosa e determinata rispetto alla squadra di casa. Importante è stata anche l'entrata di Taurino, che sta dando come al solito vivacità alla partita. Entrambe le formazioni stanno trovando buone azioni offensive impensierendo entrambe le difese, la Fidelis, però, con più pericolosità.

75' PAREGGIO RENDE: Franco ristabilisce l'equilibrio nel match. Il calciatore biancorosso riceve un pallone in area e calcia di prima intenzione. Cilli rimane impietrito. 1-1, quindi, ad un quarto d'ora dalla fine.

77' La Fidelis continua a giocare, Tartaglia colpisce di testa in area e impensierisce De Brasi. L'arbitro però ferma tutto per fuorigioco. Il Rende, tuttavia, sembra aver trovato più fiducia.

84' Nessun occasione rilevante per le due squadre. Entrambe stanno esprimendo il loro gioco, ma senza impensierire i portieri avversari. Questo, è ora fermo per un idrante che è stato involontariamente azionato. I calciatori ne approfittano per abbeverarsi, in questa calda giornata di Aprile.

89' Il Rende cerca il gol del vantaggio, ma la Fidelis è ben chiusa e evita ogni forma di attacco dei padroni di casa.

90'+5' Termina il match, dopo ben 5 minuti di recupero.

COMMENTO

La Fidelis ottiene un punto importantissimo, riesce a conquistare la salvezza, ora è fuori da ogni preoccupazione e potrà festeggiare la tanto attesa permanenza di categoria, Domenica al "Degli Ulivi", davanti ai propri tifosi. Dopo 95' termina una partita che ha visto l'Andria esprimere un buon gioco in trasferta. I ragazzi di Papagni si sono fatti raggiungere da Franco ad un quarto d'ora dalla fine. Precedentemente la Fidelis era andata in vantaggio con un gol di Riccardo Lattanzio, che aveva insaccato con un bel colpo di testa in area di rigore. Ci si aspettava una partita complicata, è vero, ma i ragazzi sono riusciti a portare a casa un risultato abbastanza positivo. Era importante soprattutto non perdere e così è stato. Inevitabilmente, non si è non potuto dare un'occhiata all'impegno della Paganese, che ha perso a Lecce e ha regalato la salvezza ai federiciani. La squadra che festeggia con i propri tifosi a fine partita è la dimostrazione di come oggi possa essere una giornata di festa per la Fidelis, perché finalmente si è conclusa una stagione, una stagione fatta da tanti momenti negativi, ma che ha saputo regalare anche vari momenti di gioia, proprio come oggi. Ora appuntamento a Domenica, in casa contro la Virtus Francavilla, lì dove l'Andria potrà festeggiare l'obbiettivo salvezza davanti al proprio pubblico, ultimo step, prima di programmare il futuro della società!

TABELLINO LIVE



RENDE - FIDELIS ANDRIA 1-1

RENDE (3-5-2): 1 De Brasi; 5 Sanzone, 26 Cuomo, 3 Pambianchi; 2 Viteritti, 16 Franco(62' - Laaribi), 7 Gigliotti, 11 Rossini, 6 Marchio; 19 Vivacqua, 30 Ferreira.

A disposizione: 12 Cassalia, 22 Polverino, 4 Boscaglia, 9 Ricciardo, 10 Goretta, 13 Germino, 14 Coppola, 18 Porcaro, 20 Laaribi, 21 Godano, 24 Govello, 25 Calvanese.

Allenatore: Bruno Trocini

FIDELIS ANDRIA (3-5-1-1): 22 Cilli; 6 Colella, 21 Abruzzese, 14 Tiritiello; 2 Tartaglia, 8 Piccinni(45' - Taurino, 75' - Nadarevic), 11 Matera, 17 Esposito, 32 Lancini; Longo; Lattanzio(79' - Scaringella)

A disposizione: 1 Maurantonio, 3 Lobosco, 9 Croce, 13 Scaringella, 16 Cappiello, 18 Ippedico, 24 Liguori, 26 Scalera, 29 Nadarevic.

Allenatore: Aldo Papagni.

ARBITRO: Alberto Santoro di Messina.

ASSISTENTI: Roberto Fraggetta di Catania e Francesco Cortese di Palermo.

NOTE

Reti: 56' Lattanzio (FID); 75' Franco (REN)

Ammoniti: 45' Piccinni (FID)