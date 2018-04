Giuseppe Leonetti si ripete: vittoria del campionato e promozione in C con il Potenza

Dopo quella dello scorso anno a Bisceglie, Giuseppe Leonetti si ripete al fianco di Nicola Ragno e conquista la seconda promozione consecutiva tra i professionisti. Questa volta a vincere il Girone H di Serie D è il Potenza Calcio e dietro questo successo c'è ancora la firma dell'allenatore andriese.

Vittoria del campionato giunta questo pomeriggio dopo il 3-1 ottenuto in casa contro il Taranto, che ha regalato ai lucani la promozione con qualche giornata di anticipo. Altra firma andriese, tra l'altro, è quella di Riccardo Berardino, centrocampista in forza ai rossoblu, assente durante il match però per infortunio, ma che quest'anno ha collezionato 17 presenze e 4 reti tra campionato e coppa con il Potenza.

Dunque altra giornata memorabile per il giovane tecnico andriese, che ora si prepara e sogna il definitivo salto nel calcio professionistico.