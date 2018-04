Fidelis, Papagni: «Salvezza che dedichiamo a Marco. I ragazzi sono stati straordinari»

L'obiettivo tanto agognato è arrivato: la Fidelis è salva. Una stagione particolare, ricca di alti e bassi, ma che alla fine si è conclusa con il risultato minimo segnato a referto.

Grande traghettatore, arrivato a campionato in corso, è stato Aldo Papagni, che in conferenza stampa post pareggio a Rende non ha risparmiato i complimenti ai suoi ragazzi: «Avevamo bisogno di non inquinare un girone di ritorno fatto con un ritmo da play-off. Ho chiesto ai ragazzi di fare una prestazione seria e volevamo fare risultato a Rende contro una delle migliori squadre del campionato. I ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario. Non era semplice venir fuori da una situazione come quella in cui ci siamo trovati alla fine del girone d'andata. Sono contento per la squadra, per i tifosi e per la città. Vogliamo dedicare a Marco la salvezza».

Stagione altalenante, appunto: «Ci sono stati diversi momenti in cui potevamo fare un salto di qualità, ma altrettanto difficili come quelli dopo la sconfitta contro il Fondi. Quest'ultimo è stato un momento cruciale per il cammino verso la salvezza: i ragazzi si sono concentrati tantissimo, hanno lavorato bene e nonostante la partenza di alcuni giocatori importanti a gennaio, i giovani sono si sono dimostrati veri professionisti».

Domenica prossima ultima di campionato al Degli Ulivi, per un derby pugliese contro la Virtus Francavilla che non sarà altro che una grande festa di sport.