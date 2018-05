Fidelis - Virtus si giocherà alle 14.30

Dietrofront della direzione di Serie C in merito agli orari dell'ultima giornata di campionato. Dopo a comunicazione del turno serale, ecco che la Lega, come si legge nel comunicato «visti i recenti aggiornamenti delle condizioni meteorologiche, nonché in ottemperanza alle obbligazioni negoziali precedentemente assunte con gli Operatori della Comunicazione, dispone la modifica del Com. Uff. N.210/DIV del 30.04.2018 prevedendo che le gare del Girone C in programma per DOMENICA 6 MAGGIO 2018 abbiano inizio alle ore 14.30».

La gara tra Fidelis Andria e Francavilla, in programma domenica al “Degli Ulivi”, si giocherà quindi alle 14.30.