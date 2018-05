Ultima conferenza stagionale per la Fidelis Andria e per il suo tecnico Aldo Papagni. Dopo la salvezza conquistata la scorsa settimana, contro una Virtus Francavilla a caccia di punti per accedere in zona play-off, i biancazzurri dovranno trovare altri stimoli per affrontare al meglio il saluto al Degli Ulivi. Come sempre infermeria stracolma ed il tecnico biscegliese pensa a qualche cambia in formazione. Di seguito le sue dichiarazioni ai nostri microfoni.