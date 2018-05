L' ITES "Carafa" è campione regionale di calcio a 5 e vola alle fasi nazionali

L'ITES "Carafa" di Andria è campione regionale di calcio a 5. Un risultato importante per l'istituto andriese, già vicino a conquistarlo lo scorso anno, che ha visto i giovani studenti appartenenti al secondo anno confrontarsi con le migliori scuole superiori della regione. Il risultato della finale contro l'Industriale di Molfetta, tenutasi lo scorso 25 maggio, è stato di 5-3 a favore dei ragazzi del prof. Michele Ventura, che quindi accedono alle finali nazionali del torneo scolastico.

Un cammino che però è iniziato da lontano, dato che i ragazzi dell'ITES hanno dovuto prima di tutto battere i compaesani del "Jannuzzi", del "Nuzzi" e del "Colasanto", per poi sconfiggere l'IISS "Fermi-Nervi-Cassandro" di Barletta nella fase interprovinciale. Campioni della BAT, nei gironi della fase regionale il "Carafa" non si è fermata nè davanti ai campioni della provincia di Foggia e nè davanti ai campioni del Brindisino, per poi aggiudicarsi la suddetta finale che ha proclamato l'istituto federiciano come campione regionale.

Una squadra sottoetà rispetto alle altre che ora porterà in giro per l'Italia il nome della propria scuola e ovviamente quella della città di Andria.