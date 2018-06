Più ci si avvicina a sabato 9 giugno e più aumentano i nomi degli ospiti protagonisti dell'ottava edizione della “Partita della solidarietà”. L'appuntamento è allo stadio Degli Ulivi di Andria con inizio alle 19.30. Non mancheranno le novità per l'evento di quest'anno, organizzato sempre dalla onlus “Amici per la vita” composta dagli imprenditori andriesi, assieme alla parrocchia Maria Addolorata alle Croci. Non ci sarà partita secca ma è in programma un triangolare. In campo scenderà la Nazionale dei Vip, oltre all'immancabile formazione degli imprenditori andriesi, presieduta da Silvio Lattanzio e capitanata da Felice Gemiti. Infine, in occasione dei 90 anni di vita della Fidelis Andria, ci sarà la compagine biancazzurra di serie B del biennio storico 96/98. La squadra vincitrice si aggiudicherà il trofeo intitolato ad Emilio Scamarcio, padre dell'attore Riccardo e imprenditore che ha sostenuto da sempre l'iniziativa.



Ad allietare la fase iniziale della serata ci sarà anche il noto comico pugliese Uccio De Santis che, con le sue barzellette, sarà in grado di regalare sorrisi a grandi e piccoli. Non potrà mancare anche la musica dei “Brauns”, la giovane band andriese che sta raccogliendo consensi in giro per l'Italia. In attesa del triangolare, a calcare il manto verde saranno i piccoli della Nuova Andria e dell'associazione Icaro con esibizioni di scuola calcio e balli.

LA FORMAZIONE DEI VIP - Saranno presenti ad Andria Riccardo Scamarcio (attore), Sebastiano Somma (attore), Fabio Fulco (attore), Roberto Ciufoli (comico), Francesco Baccini (cantante), Clementino (cantante), Donatella Pompadour (attrice), Marco Amelia (ex portiere serie A), Carmine Faraco (attore), Pedro e Pablo (comici), Marco De Laurentis (produttore), Matteo Branciamore (attore), Nicola Canonico (attore), Andrea Perroni (comico), Massimo Bonetti (attore), Gennaro Del Vecchio (ex calciatore serie A), Nicola Amoruso (ex calciatore Juventus), Giuseppe Gibilisco (ex campione salto con l'asta), Beatrice Olla (Grande fratello 7), Raniero Monaco di Lapso (Grande fratello 7), Franco Della Posta (produttore).

LA FORMAZIONE FIDELIS - Nella storica formazione della Fidelis, invece, torneranno ad indossare la maglia biancazzurra Oberdan Biagioni, Renato Olive, Alessandro Sturba, Gianmarco Frezza, Massimo Manca, Danilo Coppola, Mario Lemme, Giusepe Luceri, Nicola Di Bitonto, Carlo Sassarini e il diesse Guido Angelozzi. Alla pattuglia biancazzurra si sono aggiunti anche Raffaele Quaranta, Jenny Del Prete, Pasquale Logiudice, Pedro Mariani e Vincenzo Marinacci.

I BIGLIETTI - Anche nell'edizione 2018, ci sarà una raccolta fondi per finanziare due progetti, uno dei quali è “Senza sbarre”, ovvero un esempio di carcere alternativo che consenta ai detenuti una maggiore integrazione nel tessuto sociale. La conferenza stampa di presentazione dell'evento è in programma venerdì 8 giugno alle 11 a Palazzo di Città di Andria. Intanto, è partita la prevendita dei biglietti acquistabili all'oratorio Sant'Annibale Maria di Francia o al Legea Point, alla sede della Brigata Fidelis e dei Drunk Group. In tribuna il tagliando d'ingresso costa 7 euro (prezzo intero) e 5 euro (ridotto per bimbi dai 6 ai 14 anni). I più piccoli di 6 anni entrano gratis ma solo in Curva Nord e devono essere accompagnati da un adulto. In Curva, infine, il costo del biglietto è 5 euro (intero) e 3 euro (ridotto). Info: 334.7448709.