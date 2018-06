Fidelis, Lotito: «Perdita da ripianare nel bilancio. Se Montemurro non può farlo, lo dica subito»

Con il calciomercato fermo e la situazione allenatore ancora in stand-by, a scuotere la mattinata dei tifosi della Fidelis Andria è un post apparso sul profilo Facebook di Francesco Lotito, socio ed ex presidente della società federiciana, nel quale fa appello alla città e al presidente Paolo Montemurro in relazione ad una situazione preoccupante relativa al bilancio societario. Di seguito il testo integrale.



«Continuano a riportarmi voci e notizie destituite di fondamento e riferite al futuro prossimo venturo della Fidelis Andria; i “fatti”, invece, sono i seguenti:

Il 17/05/2018 è stato depositato al Registro Imprese di Bari il Bilancio al 30/06/2017 della S.S. FIDELIS ANDRIA 1928 srl; chiunque fosse interessato può chiederne copia e rendersi conto della situazione patrimoniale ed economica della società: in particolare, al rigo 21 del Conto Economico è possibile visualizzare il dato della perdita dell’esercizio che, secondo le prescrizioni del Sistema Licenze Nazionali 2018/2019 (Comunicato Ufficiale FIGC del 25/05/2018) entro il 06/07/2018 deve essere integralmente ripianata (oltre a ripristinare il capitale sociale minimo) per consentire l’iscrizione della Fidelis al prossimo campionato di Serie C.

Il 18/05/2018 si è riunita l’assemblea dei soci della SS FIDELIS ANDRIA 1928 srl: presenti Montemurro Francesco Paolo in rappresentanza della Montemurro Holding (90% del capitale sociale Fidelis), Francesco Lotito (5%) e l’amministratore unico Sebastiano Acquaviva, assente Francesco Fiore (5%); in tale occasione Montemurro si è dichiarato disposto a coprire “a breve” le perdite di esercizio in percentuale alle quote detenute; so per certo, inoltre, che i sig.ri Vito Ippedico e Vincenzo Todaro si sono resi disponibili ad acquisire quote sociali della Fidelis dalla Montemurro Holding per poi partecipare finanziariamente alla ricapitalizzazione urgente e necessaria.

Ad oggi 08/06/2018 nessun versamento risulta effettuato nelle casse della Fidelis, nonostante siano decorsi più di 20 giorni dall’assemblea e ne manchino meno di 20 alla formalizzazione dell’iscrizione della Fidelis al prossimo campionato (prima ancora della data limite rappresentata dal 6 luglio, infatti, sono previsti numerosi e complessi adempimenti da porre in essere tra il 12 ed il 26 giugno 2018).

Poiché la Fidelis Andria è patrimonio di tutta la città, reputo in questo momento urgente che sia consentito di farsi avanti senza remore e/o condizionamenti di sorta a chi è in grado di dare concretamente una mano alla società: se il socio di maggioranza ha intenzione di mantenere l’impegno assunto nell’assemblea del 18 maggio lo faccia senza ritardo per permettere agli altri di fare altrettanto; se ha intenzione di mantenere tale impegno solo parzialmente o, peggio, di non mantenerlo affatto, lo dica chiaramente affinché si possano trovare per tempo soluzioni alternative!».

Iscrizione a rischio? Ancora presto per dirlo, dato che manca poco meno di un mese alle scadenze, ma certo è che il problema sollevato da Lotito non può che destare preoccupazione. Si attende magari una replica del patron Montemurro, che ha però più volte tranquillizzato la piazza nel corso degli ultimi giorni, rimanendo fermo sulla sua posizione di rimanere presidente della Fidelis Andria e di adempiere agli impegni economici.