Presentata stamane l'8^ edizione della Partita dell Solidarietà

Stamattina a Palazzo di Città si è prentata ufficialmente la Partita della Solidarietà, che domani sera al Degli Ulivi andrà in scena per l'8^ volta. Il pubblico andriese risponde presente ancora una volta per un evento che anche quest'anno contribuirà al progetto “Senza sbarre”, un esempio di carcere alternativo che consente ai detenuti una maggiore integrazione nel tessuto sociale.

«Appuntamento che si consolida, e questo grazie all’associazione degli imprenditori andriesi che hanno formato un nucelo fondamentale mettendo a disposizione non solo le proprie risorse ma anche il proprio entusiasmo - ha dichiarato il Sindaco Nicola Giorgino - Attraverso questa iniziativa si cerca di aiutare le persone in difficoltà, perciò mi auguro che ci sia una grande presenza di pubblico perché anche i pochi euro del biglietto serve ad arricchire il progetto di solidarietà».

«Sta crescendo l’iniziativa e sta crescendo anche la realtà “Amici per la vita” che raccoglie gli imprenditori andriesi - ha aggiunto invece Felice Gemiti - Siamo un gruppo di amici prima di tutto che mette a disposizione degli altri idee e progettualità. E da meno di un anno siamo anche diventati onlus per sostenere sempre più progetti di solidarietà».

A confrontarsi sul prato comunale saranno ben tre squadre: gli Amici per la Vita, squadra composta da imprenditori andriesi, la Nazionale Vip ed i giocatori della Fidelis Andria del biennio 96/98. «Torno a disputare una partita di calcio dopo circa 15 anni, ho avuto un infortunio alla mano e per uno come me che gioca in porta non era proprio il caso continuare - ha dichiarato il cantante Francesco Baccini - Sono stato invitato a questo evento, ed era difficile dire no, perché era tale e tanto l’entusiasmo degli organizzatori che mi sono fatto travolgere anche io. Qui mi sento in famiglia». Presente anche l'attrice Donatella Pompadour: «Sono ad Andria per il secondo anno consecutivo ero rimasta colpita nella passata edizione e anche adesso vorrei continuare a ricevere messaggi importanti da don Riccardo. Sembra una cosa banale, ma noi ci mettiamo la faccia e alla fine riceviamo tanto sul piano umano».

Don Riccardo Agresti che è infatti ideatore e curatore del progetto "Senza Sbarre": «Il connubio della rete composta da amministrazione, imprenditori e sacerdoti è fondato sulla gioia - dice don Riccardo Agresti del progetto “Senza sbarre” -. Quella stessa gioia che spero possa essere condivisa dai tanti spettatori che seguiranno la partita. In questa maniera il progetto non sarà sposato solo da alcuni ma condiviso da tutti. Una cosa è certa che stiamo crescendo con il nostro progetto anche se c’è ancora tanto da fare».

Ma la beneficienza non si farà solo con la vendita dei biglietti, come ha spiegato infine l'organizzatore dell'evento Vincenzo Carbutti: «Una delle novità di quest’anno è che le divise di tutti coloro che scenderanno in campo, saranno messe all’asta e il denaro servirà ad incrementare il ricavato dell’intera manifestazione».

La Partita della Solidarietà metterà in palio tre simbolici trofei, ciascuno dedicato alla memoria di andriesi scomparsi negli ultimi tempi. I vincitori del triangolare si aggiudicheranno il trofeo "Emilio Scamarcio", padre dell’attore Riccardo e imprenditore che ha sostenuto da sempre l’iniziativa; argento dedicato invece alla memoria del tifoso Riccardo Scamarcio ed infine il terzo posto sarà intitolato a Miky Roberto.