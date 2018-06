Fidelis, Montemurro risponde a Lotito: «​Garantisco stabilità e serenità per la Fidelis»

Pronta la risposta del presidente della Fidelis Andria Paolo Montemurro alle parole postate ieri su Facebook da Francesco Lotito, socio di minoranza della società federiciana. Il patron biancazzurro decide anch'egli di utilizzare i social per dire la sua e sul suo personale profilo Facebook tranquillizza la piazza e risponde a tono alle accuse di presunto lassismo riguardante l'aspetto economico societario.



«Caro Socio, caro Francesco - esordisce Montemurro - apprezzo la solerzia con la quale hai richiamato gli impegni da me assunti nelle recente assemblea societaria, sebbene, ancor prima della stessa, pubblicamente, in due distinte interviste, avevo espresso la chiara volontà di prosecuzione nel progetto Fidelis. Comprendo che la stagione sportiva da poco conclusasi, è stata particolarmente travagliata per tutti noi, e che le divergenze gestionali sorte tra te e me, hanno scaturito sistematiche frizioni personali che, credimi, non hanno mai minato la stima e la considerazione che nutro nei tuoi confronti. Oggi, però, resto stupito dalle modalità pubblicistiche con le quali hai inteso comunicarmi le tue perplessità, ritenendo fosse sufficiente una telefonata o un meno impegnativo sms. Ebbene, Caro Francesco, forse, ma sono certo che così non è, non ti sei reso conto che anche le due precedenti stagioni sportive si sono concluse con perdite d'esercizio, puntualmente, e con non poco sacrificio personale, ripianate dal sottoscritto, non al 90% (per quota di partecipazione) ma al 100%, sollevando dai rispettivi obblighi i soci di minoranza, per usare una tua definizione, anche se per me un socio è un socio , a dispetto delle quote di partecipazione possedute. Non mi aspetto gratitudine, ne plausi o ringraziamenti ma, considerazione e rispetto SI. Anche quest'anno, come nei precedenti due, mi sto adoperando per garantire stabilità e serenità alla Nostra Fidelis. Chi vorrà dare una mano (professionale o finanziaria) sa che la mia porta è sempre aperta, così come aperto sono ad ogni soluzione che possa garantire maggiore solidità e serenità progettuale».