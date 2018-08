La Fidelis Andria 2018 è stata ammessa in Serie D

La Fidelis Andria 2018 sarà ammessa in soprannumero al campionato nazionale di Serie D. La Figc ha dato in mattinata l'ok sull'ammissione della società federiciana, che ora dovrà completare l'iter versando la tassa d'iscrizione e fidejussione bancaria (per un totale di 50mila euro) entro le ore 19.00 del 13 agosto.

Una tappa cruciale nel cammino verso la rinascita: da oggi il nuovo sodalizio biancazzurro potrà finalmente concentrarsi sulle questioni sportive.