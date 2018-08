La Fidelis è ufficialmente iscritta alla Serie D 2018/2019

Ora è certo: la Fidelis farà parte dell'organico della Serie D 2018/2019. In mattinata, infatti, la società andriese ha provveduto a versare nelle casse della Figc la quota di 50mila euro: 19 riguardanti la tassa di iscrizione e 31mila di fidejussione bancaria.

In giornata è prevista intanto una riunione dei soci per iniziare a puntualizzare gli aspetti tecnico-sportivi. Nel frattempo, però, pare imminente anche l'ingresso di Aldo Roselli, già nella squadra dirigenziale del primo anno di Paolo Montemurro, il quale ha contribuito economicamente in maniera sostanziale nelle ultime operazioni e che dovrebbe assumere il ruolo di direttore generale.

Infine, in pole per il ruolo di ds ci sarebbero Fabio Moscelli e Riccardo Di Bari, mentre per la panchina sono caldi i nomi di Ciro Ginestra e Fabio Prosperi.