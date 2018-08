Colpo sul mercato della Futsal: preso Antonio Iodice

Continuano le novità in casa Florigel Futsal Andria. Partiamo dalla rosa e quindi dal nuovo acquisto: Antonio Iodice. Un colpaccio per la squadra del presidente Zingaro, che acquisisce a titolo definitivo il calcettista classe '89 e che lo legherà al sodalizio andriese fino al 30 giugno 2019.



Il forte universale approda ad Andria nonostante le numerosissime richieste ricevute quest’estate da parte di club anche di categoria superiore. Iodice vanta un curriculum di tutto rispetto e nella scorsa stagione in serie A2 con la maglia della Salinis ha collezionato diverse presenze realizzando 5 reti. Cresciuto nelle giovanili del Futsal Barletta ha disputato tra le fila biancorosse ben 3 campionati di serie B realizzando oltre 20 reti.

Infine, La LND Puglia, tramite un comunicato ufficiale, ha reso nota la composizione del massimo campionato regionale di serie C1 per la stagione sportiva 2018/2019. Saranno 16 le squadra ai nastri di partenza il prossimo 15 settembre, dopo gli addii di Diaz (ripescata in B), Neapolis, Latiano e CSG Putignano (non hanno presentato domanda d’iscrizione), sono state ripescate Futsal Monte Sant’Angelo, Trulli & Grotte, Gioco Calcio tra Amici Talsano e Real Castellaneta.

Ecco la composizione del girone:

1) APULIA SPORT SAN VITO DEI NORMANNI

2) AUDACE MONOPOLI

3) AZZURRI CONVERSANO

4) DREAM TEAM PALO DEL COLLE

5) ERACLIO CALCIO A 5

6) FUTSAL ANDRIA

7) FUTSAL BRINDISI

8) FUTSAL MONTE SANT ANGELO

9) GIOCO CALCIO TRA AMICI

10 JUST MOLA

11) OLYMPIQUE OSTUNI

12) POLISPORTIVA FIVE BITONTO

13) POLISPORTIVA GOLDEN BOYS

14) REAL CASTELLANETA

15) SAN FERDINANDO 1942

16) TRULLI E GROTTE