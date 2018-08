Nasce l’associazione “Marco Nesta per l’Andria”

Dopo l’avvenuta iscrizione al prossimo Campionato di Serie D e il gradito ingresso in società del dott. Aldo Roselli a supporto degli imprenditori locali che, insieme, hanno contribuito all'acquisizione del titolo sportivo e dell’iscrizione della squadra in serie D, si consolida l’assetto societario con la nascita dell’associazione “Marco Nesta per la Fidelis”.



Obiettivo della neo-nata associazione, presieduta dall’avv. Riccardo dell’Olio, è l’acquisizione “simbolica” di una quota pari al 10% della SSD Fidelis Andria 2018 S.r.l. destinata al cosiddetto “azionariato popolare”.

La denominazione, per gentile concessione della famiglia Nesta, vuol’essere una dedica ad un grande tifoso che ha dedicato la sua vita ai colori biancazzurri e che avrebbe donato ogni suo sforzo alla rinascita del calcio andriese.

L’associazione “Marco Nesta” eserciterà il suo controllo sulla gestione e sulla trasparenza della società da parte dei tifosi, aspetto fondamentale di questo nuovo ciclo calcistico che si va ad avviare.

Ciascun tifoso potrà pertanto aderire all’associazione tramite il versamento di quote che variano dai 100 € ai 2500 €, di cui €. 25 quale quota annua di iscrizione ed il resto a fondo perduto! All’interno dell’associazione, i tifosi nomineranno un proprio rappresentante che siederà nel C.d’A. della SSD Fidelis Andria 2018. S.r.l.

La quota acquisita e spettante ai tifosi non potrà essere ceduta o acquisita da parte di terzi!

L’iscrizione avverrà con la compilazione di un modulo (sarà obbligatorio il rilascio di un documento d’identità e del codice fiscale di ciascun socio) nonché la sottoscrizione dello statuto (regolamento) predisposto! Per ciascuna quota sono previsti benefici per l’acquisto degli abbonamenti e dell’abbigliamento sportivo!

Le quote saranno versate su un conto corrente dedicato e attivato presso Unicredit Banca

- IBAN IT15H0200841342000105343054.

Sarà possibile pertanto, effettuare bonifici o versamenti con assegni oppure a mezzo contanti presso i punti di raccolta che verranno indicati nei prossimi giorni!

Ora tocca ai tifosi diventare attori protagonisti di questa nuova avventura!