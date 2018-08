Fidelis, è ora di velocizzare la programmazione

Era il 23 di Luglio, al chiostro di San Francesco si riunivano sindaco, assessore Lopetuso, più di 300 tifosi e l’avvocato Marco Di Vincenzo, allora garante della “Fondazione degli Andriesi”, oggi presidente della nuova Andria calcistica, la S.S.D Fidelis Andria 2018 ufficialmente iscritta in soprannumero alla quarta serie e pronta, o quasi, all’inizio di una nuova era, che dovrà vederla affrontare un campionato molto competitivo, contro alcune squadre decisamente blasonate e che punteranno alla vittoria del campionato.

Ad oggi, 22 Agosto, l’unica novità riguarda l’azionariato popolare, ufficializzato la scorsa settimana e le cui modalità di partecipazione sono, più o meno, chiare a tutti. E mentre nella vicina Bari realtà sono mister, diesse e una ventina di calciatori, ad Andria non è stata ancora messa la prima pietra. Si, perché quella conferenza stampa di un mese fa non ha mai praticamente dato inizio a questo nuovo ciclo.

Sembrava certo l’approdo alla corte biancoazzurra del direttore sportivo Marcello Battaglia, nell’ultima stagione vittorioso sempre in serie D con la Vibonese e che avrebbe gettato buone basi anche per il futuro del progetto. Al momento, invece, le ultime parlano di un ritorno di Fabio Moscelli, sempre come DS e con lui l’approdo di mister Ciro Ginestra, già vicino alla Fidelis nella scorsa presidenza e nella scorsa stagione al Team Altamura.

In più i tifosi aspettano, intrepidi, l’apertura della campagna abbonamenti, annunciata già un mese fa e che darebbe alle casse societarie un ulteriore contributo economico.

Sembra di rivivere il clima post giugno, quel clima di incertezza sul futuro, un clima nel quale regnava il silenzio. Si, perché anche adesso il silenzio accompagna con insistenza il passare dei giorni e rappresenta la programmazione della nuova società, lenta e silenziosa.

La squadra, entità purtroppo ancora fantasma e ancora priva di un logo che la identifichi, domenica dovrebbe affrontare il Fasano nel primo turno di Coppa Italia. La partita, tuttavia, dovrebbe essere rimandata (per la seconda volta, ndr) al fine di permettere alla società di allestire una formazione in grado di scendere in campo e onorare la maglia biancoazzurra e il progetto.

Già, il progetto, quello che aveva riportato in città un buon clima di entusiasmo attorno a quel nome Fidelis che tanto identifica il territorio, ma che sta, proprio lentamente, passando, svanendo.

Le cause di questi rallentamenti? Non più di tanto il fatto di dover ancora compiere scelte ponderate, attente, perché oramai nomi a disposizione, o che tanto meno possano interessare, sono pochi. Neanche il fattore Montemurro, anzi, che non sia usato come scusa, bensì il fatto di avere svariate figure in società, opinioni spesso contrastanti e perché no, anche qualche mania di protagonismo.

Non si vuole denigrare già da adesso l’operato di una società che ha il compito di far rinascere il calcio nella nostra città, sia chiaro, è solo un dato di fatto l’essere in ritardo con la programmazione di una squadra che, lo ripetiamo, dovrà affrontare formazioni già allestite ottimamente e già pronte a livello di preparazione fisico-atletica e che dovrà, per forza di cose, mantenere la categoria, senza ‘se’ e senza ‘ma’.

L’augurio è che si mettano da parte eventuali personalismi, eventuali figure sapienti e autorevoli. Che si faccia, ora e sempre, il bene delle Fidelis Andria.